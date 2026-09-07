Yankı Bağcıoğlu’ndan Deniz Kuvvetleri'nin 140’ıncı yıl klibine tepki: 'Atatürk’ün anılmaması kabul edilemez!'

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk denizaltıcılığının 140’ıncı yılı dolayısıyla hazırladığı klip ve internet sitesindeki mesaja tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, paylaşımında hem II. Abdülhamid döneminin anlatılmamasını hem de Cumhuriyet Donanmasının gelişimine verdiği önemle bilinen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesini eleştirdi.

“II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNE HİÇ DEĞİNİLMEMESİ ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK”

Türk denizaltıcılığının 1886’da başlayan 140 yıllık tarihine dikkat çeken Bağcıoğlu, Abdülhamid ve Abdülmecid denizaltılarının donanmaya kazandırıldığı II. Abdülhamid döneminin anlatımda yer almamasını eleştirdi.

Bağcıoğlu, “1886’da başlayan 140 yıllık bir tarih anlatılırken, Abdülhamid ve Abdülmecid denizaltılarının donanmaya kazandırıldığı II. Abdülhamid dönemine hiç değinilmemesi önemli bir eksikliktir” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞE VEFA VE SAYGI ⚓️🇹🇷



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Türk denizaltıcılığının 140’ıncı yılı için hazırladığı ve kurumsal internet sitesinde yayınlanan klip ve mesajdaki anlatımı üzüntüyle karşıladım.



1886’da başlayan 140 yıllık bir tarih anlatılırken, Abdülhamid ve… pic.twitter.com/1oxAtPVcXG — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) September 6, 2026

“ATATÜRK’ÜN ANILMAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bağcıoğlu, asıl “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği noktanın ise Mustafa Kemal Atatürk’ün klipte ve internet sitesindeki anlatımda yer almaması olduğunu belirtti.

Ay sınıfı denizaltılara Saldıray, Batıray, Atılay ve Yıldıray isimlerinin Atatürk tarafından verildiğini hatırlatan Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne videoda ne de internet sitesindeki sayfada tek bir söz, isim veya görüntüyle dahi anılmamasıdır.”

“ATATÜRK TARİHTEN ADETA SİLİNMİŞ”

Deniz Kuvvetleri Komutanı’na hazırlanan içerikte görüntüsü, ismi ve imzasıyla yer verildiğini belirten Bağcıoğlu, Atatürk’ün ise anlatımın dışında bırakıldığını söyledi.

Bağcıoğlu, “Günümüz Deniz Kuvvetleri Komutanına görüntü, isim ve imzasıyla yer verilirken, Atatürk’ün 140 yıllık Türk denizaltıcılığı tarihinden adeta silinmesi ne tarihî gerçeklerle ne de Deniz Kuvvetlerimizin kurumsal gelenekleriyle bağdaşır” dedi.

Bağcıoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türk Deniz Kuvvetlerinin tarihi, kişilere ve dönemlere göre seçilerek anlatılamaz. Atatürk’ün mirası yok sayılarak Cumhuriyet Donanmasının tarihi yazılamaz. Türk Denizaltıcılığının 140. Yılı ve Denizaltıcılar Günü Kutlu Olsun.”