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Yankı Bağcıoğlu'ndan 'fon krizi' uyarısı: Tera Holding'in savunma sanayisi yatırımına dikkat çekti

Yankı Bağcıoğlu'ndan 'fon krizi' uyarısı: Tera Holding'in savunma sanayisi yatırımına dikkat çekti

2.10.2026 12:58:00
Güncellenme:
ANKA
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Yankı Bağcıoğlu'ndan 'fon krizi' uyarısı: Tera Holding'in savunma sanayisi yatırımına dikkat çekti

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “fon krizi” soruşturması kapsamında gündeme gelen Tera Yatırım Teknoloji Holding'in, savunma sanayisi şirketi BEST Grup'un yüzde 70 hissesini devralmasına dikkat çekti. Bağcıoğlu, “Konu, savunma sanayimizin mali ve kurumsal güvenilirliği ile tedarik güvenliğini de ilgilendirmektedir” diyerek Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) dört soru yöneltti.
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Tera Yatırım Teknoloji Holding'in savunma sanayisi yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, Tera Yatırım Teknoloji Holding'in BEST Grup Savunma Sanayi'nin yüzde 70 hissesini 3 Nisan 2026'da devraldığını belirterek, şirketin kritik savunma projelerinde yer aldığına dikkat çekti.

“KRİTİK SAVUNMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİYOR”

Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tera Yatırım Teknoloji Holding, BEST Grup Savunma Sanayi’nin yüzde 70 hissesini 3 Nisan 2026’da devralmıştır.

BEST Grup, Savunma Sanayii Başkanlığının resmî ‘Savunma Sanayi Başkanlığına Taahhüdü Bulunan Firmalar Listesi’nde yer almaktadır.

Şirket; araç zırhlandırma sistemlerinden uzaktan kumandalı silah sistemlerine, insansız kara araçlarından uzaktan kumandalı zırhlı iş makinelerine kadar kritik savunma sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.

TOSUN uzaktan kumandalı zırhlı iş makinesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde başlatılan bir proje kapsamında geliştirilmiş; FEDAİ insansız kara aracı ise SSB’nin İKA projesinde seçilen dört yerli araçtan biri olmuştur.”

Daha önce Özata Tersanecilik üzerinden benzer uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, Tera Holding'e ilişkin gelişmelerin savunma sanayisi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bağcıoğlu, “Konu, savunma sanayimizin mali ve kurumsal güvenilirliği ile tedarik güvenliğini de ilgilendirmektedir” dedi.

SSB'YE DÖRT SORU

Bağcıoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmasını istediği konuları dört soruyla sıraladı:

“– Kritik savunma şirketlerinin mali ve kurumsal güvenilirliği düzenli olarak denetleniyor mu?

– Finansman kaynakları, ortaklık yapıları ve nihai faydalanıcılar inceleniyor; yönetim, ortaklık ve kontrol değişiklikleri takip ediliyor mu?

– Adli veya mali sorunların kritik savunma projelerine etkisini önceden tespit edecek erken uyarı mekanizmaları bulunuyor mu?

– Kritik projelerde mali, teknik, takvim ve tedarik risklerine karşı alternatif yüklenici ve tedarik planları hazır mı?”

“TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BİLGİLENDİRİLMELİDİR”

SSB'nin denetim ve değerlendirmelerinin yalnızca gündemdeki şirketlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, kritik savunma projelerinde görev alan ana yüklenici, iş ortağı ve alt yüklenicilerin de mali ve kurumsal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağcıoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Savunma Sanayii Başkanlığı yalnızca bugün gündemde bulunan şirketleri değil; kritik savunma projelerinde görev alan ana yüklenici, iş ortağı ve alt yüklenicileri de bu kriterler açısından değerlendirmeli, tespit edilen riskler ve alınan tedbirler hakkında TBMM Millî Savunma Komisyonunu bilgilendirmelidir.

Savunma sanayinde teknik yeterlilik tek başına yeterli değildir. Mali ve kurumsal güvenilirlik ile tedarik güvenliği de millî güvenliğin bir parçasıdır. Sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yetmez; risk önceden görülmeli ve yönetilmelidir. Millî savunma sanayiimizin güvenilirliği ve itibarı her türlü tartışmanın üzerindedir.”

İlgili Konular: #Yankı Bağcıoğlu #fon soruşturması

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