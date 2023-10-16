Yargıda rüşvet skandalı... Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama: 'HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi ile ilgili soruşturma başlatıldı'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 20:22

Güncelleme: 16.10.2023 - 20:27

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bahse konu olan iddialarla ilgili HSK’nin ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Tunç, verilen izin üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim 2023 günü Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderdi.

Başsavcı’nın yazısında, 7 yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Altun’un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edildi.