Yargının İBB Başkanı İmamoğlu kararı akıllara Erdoğan'a verilen cezayı getirdi

15 Aralık 2022 Perşembe, 07:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiir gerekçesiyle aldığı hapis cezasını akıllara getirdi.Erdoğan, İBB başkanı olduğu 6 Aralık 1997’de Siirt’te, “Minareler süngü, kubbeler miğfer” dizelerinin yer aldığı bir konuşma yaptı.

26 Mart 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini bırakarak cezaevine giren Erdoğan, dört ay hapis yattıktan sonra 24 Temmuz 1999’da tahliye oldu. TBMM’ye sunulan yasa değişikliği talebinin uygulamaya girmesiyle yasağı kalkan Erdoğan, 9 Mart 2003’te gerçekleştirilen ara seçimlerde Siirt milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Erdoğan, dönemin başbakanı Abdullah Gül’ün istifasını sunmasıyla, 14 Mart 2003’te başbakanlık görevine geldi. Erdoğan siyasi yasak aldığı dönemde Saraçhane’de konuşma yapmıştı. ‘Yargı bağımsız değil’ Erdoğan, konuşmasında, “Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil, böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, karşımızda duramayacakları için böyle bir yola başvurdular” demişti.