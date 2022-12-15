Yargının İBB Başkanı İmamoğlu kararı akıllara Erdoğan'a verilen cezayı getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dün karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'na, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uyguladı. İmamoğlu hakkında verilen karar şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiir gerekçesiyle aldığı hapis cezasını akıllara getirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiir gerekçesiyle aldığı hapis cezasını akıllara getirdi.Erdoğan, İBB başkanı olduğu 6 Aralık 1997’de Siirt’te, “Minareler süngü, kubbeler miğfer” dizelerinin yer aldığı bir konuşma yaptı.
26 Mart 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini bırakarak cezaevine giren Erdoğan, dört ay hapis yattıktan sonra 24 Temmuz 1999’da tahliye oldu. TBMM’ye sunulan yasa değişikliği talebinin uygulamaya girmesiyle yasağı kalkan Erdoğan, 9 Mart 2003’te gerçekleştirilen ara seçimlerde Siirt milletvekili olarak Meclis’e girdi.
Erdoğan, dönemin başbakanı Abdullah Gül’ün istifasını sunmasıyla, 14 Mart 2003’te başbakanlık görevine geldi. Erdoğan siyasi yasak aldığı dönemde Saraçhane’de konuşma yapmıştı. ‘Yargı bağımsız değil’ Erdoğan, konuşmasında, “Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil, böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, karşımızda duramayacakları için böyle bir yola başvurdular” demişti.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!