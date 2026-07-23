Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yarkadaş'ın iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Uydurmayın'

Yarkadaş'ın iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Uydurmayın'

23.07.2026 20:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yarkadaş'ın iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Uydurmayın'

Mutlak butlan kararının destekleyen açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş'ın 'ziyaret' iddiasına ABB Başkanı Mansur Yavaş yanıt verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mutlak butlan kararının destekleyen açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş'ın iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, şunları yazdı:

"Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok"

Yarkadaş, butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım işçilerini ziyaretinde ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'Ankara dışındaki bir programda olduğu bilgisini verdi ve etkinliğe bu yüzden katılamadığını ifade etti' iddiasında bulunmuştu. 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Barış Yarkadaş