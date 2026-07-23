Yarkadaş'ın iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Uydurmayın'

Mutlak butlan kararının destekleyen açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş'ın iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, şunları yazdı:

"Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok"

Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 23, 2026

Yarkadaş, butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım işçilerini ziyaretinde ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'Ankara dışındaki bir programda olduğu bilgisini verdi ve etkinliğe bu yüzden katılamadığını ifade etti' iddiasında bulunmuştu.