Yavaş'a yazdığı şiiri hediye eden AKP'li yurttaş: Başkanımız 'Kendisini görmedik' dese de ben, bir AK Partili olarak kendisini gördüm

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:20

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:32

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, depremzede yurttaşlarla bayram kahvaltısı için Kahramanmaraş'a gitti. Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı bir yurttaş, Mansur Yavaş'a teşekkür ederek "Her ne kadar bizim Başkanımız 'Kendisini görmedik' dese de ben bir AK Partili olarak kendisini gördüm. Tuzu, ekmeğim oldu" dedi.

MİLLET İTTİFAKI DEPREM BÖLGESİNDE

Millet İttifakı’nın içerisinde yer alan siyasi partilerin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları Ramazan Bayramı’nın ilk gününde deprem bölgesinde her biri ayrı bir ilde olmak üzere yurttaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda bir araya geldiler.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta depremden etkilenenlerle bir araya geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla depremzedelerle kahvaltı yapan ve bayramlarını kutlayan Yavaş burada bir konuşma yaptı.

“DEPREMİN İLK GÜNÜNDE BURADAYDIK”

Deprem felaketinin ardından meydana gelen sel ve hortum nedeniyle can kaybının olduğunu belirten Yavaş, “Depremin ilk gününde saat 11:00 civarı Trabzon Caddesi’nde itfaiye ve kurtarma ekibimizle buradaydık. Bir ekibimiz Hatay’da bir ekibimiz Adıyaman’da kurtarma faaliyetine başladılar. Toplamda 691 yurttaşımızı sağ kurtardık. ASKİ 9 ilde 3 bin 419 noktada kanal, su arızası, kuyu bağlantı hizmeti verdi. 8 bin 200 metre kanal ve su imalatı yaptı. Malatya Devlet Hastanesi ve Araştırma Hastanesi’ni de 2 adet paket arıtma kurmak suretiyle hastanedeki faaliyetlerin devamını sağladık. Fen İşlerimiz ilk günden beri burada enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Dün, Kahramanmaraş Belediyesi’nde artık enkaz kaldırma nedeniyle Ankara Büyükşehir’in yapacağı bir faaliyet kalmaması nedeniyle dün araçlarımızı teslim etti ve burada çalışan arkadaşlarımız döndüler" dedi.

"HALK YETER DEYİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Bölgede sayyar duş kurduklarını ve sabit duşlardan şimdiye kadar yaklaşık 10 bin yurttaşın yararlandığını kaydeden Yavaş, "Mobil duşlardan şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi kullandı ve bu hizmetlerimiz de Kahramanmaraş halkı yeter deyinceye kadar da devam edecek. Mobil çamaşırhanesi kurduk, aynı zamanda seyyar çamaşırhanemiz var. Bunlar da günlük 250 kişiye hizmet veriyor. 2 araçla mobil internet hizmeti de veriyoruz. Depremde internete erişim çok önemli oldu. Buralarda kurduğumuz çadırlarda çocuklara kurslar ve çocuk etkinlikleri devam ediyor, eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Şu anda Ankara’da belediye tesislerinde 3 bin kadar depremzede yaşıyor, bunların her şeyi ile biz ilgileniyoruz. Ankara toplamda 500 bine yakın depremzede ağırlıyor, bunların birçoğu okul nedeniyle geldi. Bunlardan da 25 bin aileye evlerde düzenli şekilde konteyner desteğimiz de devam ediyor" diye konuştu.

“DESTEK OLARAK DEĞİL BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bölgede yaşanan sorunların yaşanmaması için gereken çalışmaları yapılması gerektiğini söyleyen Yavaş, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bu dayanışma hissi ne kadar ayrıştırma yapılırsa yapılsın, nefret dili kullanılırsa kullanılsın, herkes insani olarak üstüne düşeni yapmaya başlayacak. Biz de Ankara Büyükşehir olarak bu yaptığımız faaliyeti yardım, destek olarak değil bir görev olarak görüyoruz ve normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz devam edecek. Ben buruk da olsa bayramınızı kutluyorum. Afetler bitmiyor, önceden tedbir almak çok daha önemli. Bizlerin yaptığı sadece deprem sonrası kurtarma faaliyetleri ama inşallah ülkece bunlardan ders alırız. Bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmaları yapmamız gerekiyor. Daha iyi bayramlarda buluşmak üzere."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma töreninde şunları söylemişti:

“Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Biz sorumluluğumuzun gereğini, kendimize yakışanı sizlerin beklediği işleri yaparak deprem şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak her afette kayıpları nasıl telafi ettiysek inşallah bu defada da yapacağız. Hiç kimse endişeye tereddütte kapılmasın. Biz burası CHP’li demedik. Biz ne dedik, ‘Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır’ dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkana kararlılığa sahibiz.”