Yavuz Ağıralioğlu: 'Çerçeve yasanın ne olduğunu Öcalan biliyor, ben bilmiyorum'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

TBMM'de imzaya açılan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, "Terörsüz Türkiye diye takdim edilen sürecin 'çerçeve yasası' diye bahsedilen yasayı Öcalan biliyor, ben bilmiyorum. Kandil'deki katiller biliyor, ben bilmiyorum. Biz bir partiyiz. Anketlerin ortalamasında 3-4 milyon oya tekabül ediyoruz. Biz yasanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Şu anda da bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye konuşmak zorunda bırakıyorsunuz beni. Milletvekilleriniz onlar da bilmiyorlardır. Onlar da bilmiyorlardır. Efendim devlet sırrı, devlet aklı, devlet sırrı diye bir şey konuşa konuşa bir şey yapıyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Ağıralioğlu, terör örgütü PKK'nin istediğinin verildiğini öne sürerek, "Meclis'i İmralı'yla muhatap ettiniz. Meclisi Kandil'le muhatap ettiniz. Komisyon kurdunuz. Gerekirse ben giderim dediniz" şeklinde konuştu.

"ANAHTAR PARTİ, KÜRT'Ü PKK'YA KAPTIRMAYACAK HASSASİYETİN KALESİDİR"

Anahtar Parti'nin, devlet-millet, kardeşlik, hukuk, Cumhuriyet, demokrasi ve üniter yapı nöbetinde olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Anahtar Parti, Lozan'da, üniter yapıyla, Kürt'ü PKK'ya kaptırmayacak hassasiyetin de kalesidir. Yani Kürt'ü kaptırmayacağız diye, PKK'ya bir Kürt'ümüzü vermeyeceğiz diye, Öcalan'a Kürt, Kürtlere de Öcalan'a emanetmiş gibi muamele etmeyeceğiz diye, hiç birbirine değdirmeyeceğiz diye, Kürt'e kardeşiz, Kürt'e ilanihaye kardeşiz. Kürt'ün varlığını kıymet bildiği her kıymete aitiz biz. Efendim 'Kürtçe bilinmeyen dil'. Asla öyle bir şey demeyiz. Milletimizin dilidir. Ne demek ya? Kendi milletinin, kendi milletinin en mühim kuvvetinden olan bir topluluğun dili. Kendi milletimizin dilidir. Anasının dilidir, öğrenir, geliştirir, geliştirmesine yardım edilir. Her şey yapılabilir. Ama burada PKK'ya, 'bizim çocuklarımızı 41 yıldır siz Kürtçe konuşamıyorsunuz diye öldürüyorlar' diye, Kürt'e böyle kötülük edilmez."

Ağıralioğlu, 86 milyonu ayrıştırmadan, 86 milyonun içinde huzurla yaşayacağı, demokratik bir hukuk ülkesi olmak için gece gündüz bekleyeceklerini dile getirdi.

"SİYASET ADINA BEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, TBMM'ye, "çerçeve yasa" teklifiyle, şehit aileleri ve gazilere yönelik bir yasa teklifinin de geldiğinin belirtilmesi üzerine, şehit yakınları ve gazilere haklarının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Er şehit aileleri ve gazilerinin Güvenpark'ta günlerdir eylem yaptıklarını hatırlatan Ağıralioğlu, "Kimi uzunlarını kaybetmiş, bacağını, elini, gözünü. Bir takım haklar istiyorlar... Yani bir taraftan Terörsüz Türkiye diye Öcalan'la PKK'yla bir süreç yürütürken, evlatlarımızın parkta hak aramak için eylem yapmak zorunda kalması, partinin değil, siyaset kurumunun utancıdır. Utancımızdır bu yani. Siyaset adına ben özür diliyorum" ifadelerini kullandı.