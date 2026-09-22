'Yavuz-Bitlisi' krizinin ardından... DEM Parti, Alevi örgütlerine 'süreci kaçırmayalım' dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Alevi örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Ankara'da bir otelde yapılan kapalı görüşme öncesinde Bakırhan ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan basın açıklaması yaptı.

Bakırhan, toplantının yalnızca bir program kapsamında yapılmadığını belirterek, Alevi kurumlarının son süreçle ilgili eleştiri, öneri ve kaygılarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bakırhan, "Biraz birlikte tartışmak, birlikte anlamak, görmek, Alevi canların desteğini almak, eleştiri ve önerilerini almak temel görevlerimizden birisidir" dedi.

"ALEVİLERİN KAYGISI OLMASIN"

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakırhan, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin hedeflerine ulaşmasının yalnızca Kürtler açısından değil, Aleviler ve Türkiye’de yaşayan 86 milyon açısından önemli olduğunu belirtti. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Evet, nihai hedef sadece barıştır, demokrasidir. Nihai hedef eşit yurttaşlıktır. Nihai hedef haktır, hukuktur, adalettir. Nihai hedef eşit ve adil bir düzen kurmaktır ki bundan Alevi canların herhangi bir kaygısı olmasın."

Bakırhan, "Bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında biraz önce bahsettiğim gibi başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir; süreç 86 milyonundur, Türkiye’nindir" diye konuştu.

"SÜRECİ KAÇIRMAYALIM" DEDİ

"Çerçeve yasa"nın uygulanmasıyla sürecin ikinci aşamasına geçileceğini belirten Bakırhan, henüz birinci aşamanın son günlerinin yaşandığını söyledi. Bakırhan, ikinci aşamada ortak mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirterek "Çünkü ikinci aşamada cumhuriyeti demokratikleştirmek istiyoruz, demokrasiyle buluşturmak istiyoruz" dedi.

Alevilerin eşit yurttaşlık hakkının bu mücadelenin önemli başlıklarından biri olduğunu söyleyerek hedeflerinin yalnızca Kürtleri kapsayan değil, bütün kimliklerin kendisini ait hissedeceği yurttaşlık kimliği oluşturmak olduğunu belirten Bakırhan, "Hepimizin kimliklerinin, kendimizi ait hissedeceğimiz bir kimliğin kapıları aralanırken birlikte mücadele etmemiz gerekiyor, bu süreci kaçırmamamız gerekiyor" dedi.

DEM Parti’nin eleştiri ve önerilere açık olduğunu belirten Bakırhan, önümüzdeki dönemde Alevi kurumlarıyla birlikte yürümek ve mücadele etmek istediklerini söyledi.

ABF GENEL BAŞKANI ASLAN: KAYGI VE ENDİŞELERİMİZİ ELE ALACAĞIZ

ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan da görüşmede Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Demokratik Alevi Derneği adına konuştuğunu belirtti.

Türkiye’de hem inancı ve kimliği yok sayılan Aleviler hem de kimliği ve dili inkar edilen Kürtlerle temsilcileri arasında görüşmeler yapılmasının doğal olduğunu belirten Aslan, "Çünkü bu ülkenin demokratikleşmeye, bu ülkede yaşanan zulümlerin son bulması adına sık sık bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yok" dedi.

Aslan, toplantıda özellikle son dönemde kamuoyunda tartışılan sürece ilişkin Alevi toplumunun kaygı ve endişelerinin ele alınacağını belirtti. Sürecin birinci aşamasının "çerçeve yasa" ile sonuçlandırıldığını, ikinci aşamada ise Türkiye’nin demokratikleşmeye ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aslan, Alevi kurumlarının DEM Parti ile bundan sonraki süreci konuşacağını söyledi.

Aslan, "Her yurttaşın kendi rengiyle, kendi diliyle Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde aktif rol alması gerektiğine dair görüşlerimizi konuşacağız bugün. Bu talebi ileteceğiz Türkiye’den. Hiç kimsenin Aleviler adına ne Kürtler adına ne de bu ülkede başka halklar ve inançlar adına söz kurması değil, herkesin kendi sözünü kendisi kurması gerektiğini bir kez daha burada da vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Aslan, görüşmenin yalnızca DEM Parti ile sınırlı kalmayacağını belirterek "Ekim ayında Meclis açılıyor. Meclisin bundan sonraki süreçte hem Alevi talepleri hem bu ülkenin demokratikleşmesi hem de bu ülkede yaşanan sıkıntıları dile getirmek, taleplerimizi birebir yüz yüze konuşmak için diğer partilerle görüşeceğiz" dedi.

O 'ÖNERİ' SERT TEPKİ ÇEKTMİŞTİ

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adı altında yürüttüğü süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerdiği iddia edilen “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” benzetmesi tepkilere yol açmış, bu öneriye karşı 53 isim “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

"TBMM’de barış ve kardeşlikten söz edilirken, tarihin kanlı bir sürecini referans gösteren İmralı merkezli açıklamalar ise barışık bir toplum inşasına dair güven ve inandırıcılıktan uzaktır" denilen bildirgede; "Bu açıklamalara karşı sürecin paydaşları ve uzlaşı bileşenlerinden herhangi bir tepki verilmemesi, barış ve kardeşlik isteyenleri kaygılandırmaktadır. 16. yüzyılın bir diliminde Yavuz Selim ile İdrisi Bitlisi’nin işbirliği sonucu on binlerce Alevi’nin katledilmesi ve Alevilerin yüzyıllarca sürecek can, mal ve namuslarına yönelik saldırıların başlaması, bu ittifakın en ağır sonuçlarındandır. Abdullah Öcalan’ın siyasi yol haritası için bu ilişkiyi referans göstermesi; insan hakları, evrensel değerler ve barış adına kabul edilemezdir" ifadeleri kullanılmıştı.