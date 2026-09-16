'Yavuz-İdris' benzetmesi büyük tepki çekmişti: Öcalan bu kez 'Alevi rönesansı' dedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 13 Eylül tarihinde İmralı Adası'nda tutuklu terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

Mezopotamya Ajansı'nı aktardığına göre, DEM Partili yetkililer, Abdullah Öcalan'ın "süreç" kapsamında yaptığı iddia edilen, Osmanlı Devleti dönemine referansta bulunarak “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” benzetmesi yapmasının büyük tepki çekmesi üzerine konuyu netleştirmek adına yeni bir mesaj paylaştığını belirtti.

Buna göre, Öcalan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İdris-i Bitlisi’nin Sünni mirliklerle Osmanlı arasındaki ittifakını hatırlatmak, onu eksiklikleri ile beraber olduğu gibi yeniden canlandırmak değildir. Tam tersine, geçmişte mirlerin ve egemenlerin çıkarına kurulan ittifak anlayışını, bugün halkların ve inançların çıkarı doğrultusunda güncellemektir. Alevilerin tarihsel hafızasını ve bu nedenle oluşan kaygılarını elbette ciddiye almak gerekir. Buradaki amaç Aleviliği Sünnilik içinde eritmek değil, Kürtleri ve Alevileri kendi kimlikleri ve özgünlükleriyle bu yeni demokratik ittifakın kurucu öznesi haline getirmektir. Söz konusu olan mirlerin değil halkların ittifakıdır. Amaç egemenliğin değil eşitliğin ve özgürlüğün ittifakıdır. Alevi Rönesansı da bu ortak demokratik geleceğin en önemli sütunlarından biridir."

O 'ÖNERİ' SERT TEPKİ ÇEKTMİŞTİ

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adı altında yürüttüğü süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerdiği iddia edilen “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” benzetmesi tepkilere yol açmış, bu öneriye karşı 53 isim “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

"TBMM’de barış ve kardeşlikten söz edilirken, tarihin kanlı bir sürecini referans gösteren İmralı merkezli açıklamalar ise barışık bir toplum inşasına dair güven ve inandırıcılıktan uzaktır" denilen bildirgede; "Bu açıklamalara karşı sürecin paydaşları ve uzlaşı bileşenlerinden herhangi bir tepki verilmemesi, barış ve kardeşlik isteyenleri kaygılandırmaktadır. 16. yüzyılın bir diliminde Yavuz Selim ile İdrisi Bitlisi’nin işbirliği sonucu on binlerce Alevi’nin katledilmesi ve Alevilerin yüzyıllarca sürecek can, mal ve namuslarına yönelik saldırıların başlaması, bu ittifakın en ağır sonuçlarındandır. Abdullah Öcalan’ın siyasi yol haritası için bu ilişkiyi referans göstermesi; insan hakları, evrensel değerler ve barış adına kabul edilemezdir" ifadeleri kullanılmıştı.