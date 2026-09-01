Yazarımız Murat Ağırel, Melih Gökçek’in mal varlığını sıraladı: Gökçek’ten ‘suç duyurusunda bulunacağım’ açıklaması

Yazarımız Murat Ağırel, Onlar TV yayınında yayın sırasında mahkeme dosyasındaki resmi belgeler olduğunu belirttiği kayıtları yayında göstererek, Melih Gökçek'in Ankara ve Şanlıurfa’daki çeşitli taşınmazları sıraladı.

Ağırel'in yayında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Pursaklar'daki araziler büyük. Urfa'da bağ var, fıstık bağı. Şanlıurfa Halfeti'de fıstık bağı ve tarla var.

Yaklaşık orada da baya 100 küsur bin metrekare bir arazi var orada. Pursaklar'da çok fazla arazi var. Pursaklar'daki araziler 8500 metrekare, 8500 metrekare.

Pursaklar'da bir binasının, bir arsasının üzerine konut yapılmış. İşte 5. kat, 5. kat, zemin kat. Oralardan yerler almış.

Yine Pursaklar'da 2250 metrekarelik bir arsası var. Yine Pursaklar'da taşınmaz var burada. Bunlar binalar.

Çankaya'da dublex mesken var. Yine Ankara Çankaya'da mesken var. Birinci kat diye kart iltifaklı.

Çankaya'da yine bağımsız bir bölüm var. Yine Çankaya'da, yine Çankaya'da 1090 metrekarelik bir yer var. Ankara Gölbaşı'nda tarla var, 305 metrekare.

Ankara Pursaklar'da yine konut var, çatı aralıklı. Dikmen'de yine konut var, birinci kat, kart iltifaklı. Bir de bunun dışında öğrendiğim kadarıyla geçen komşusu sağ olsun bana videolarını, resimlerini gönderdi.

İncek'te bir ev yaptırmış Sayın Gökçek. Doğru mu diyeyim bilmiyorum, soramadım kendisine. Kapalı otopark yaptırdığını, orayı taşınmak üzere olduğunu, her gün geldiğini beyan ediyor.

Videolarını falan aldım. Bunda bilgi edinme kapsamında sordum. Yaşarlanan bilgisi gelirse onu da paylaşırım.

Görüntülerle, parsel numaralarla birlikte."

İbrahim Melih Gökçek'in üzerine kayıtlı taşınmazları Murat Ağırel Onlar'da açıkladı...



Tamamını Onlar YouTube kanalından izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/NiDx6SEr2U — Onlar (@tvOnlar) August 31, 2026

MELİH GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA

Söz konusu yayın üzerine eski ABB Başkanı Melih Gökçek, şu paylaşımı yaptı:

“31.08.2026 tarihli Onlar TV yayınında Murat Ağırel tarafından şahsıma ait olduğu iddia edilen, aşağıda yazılı 23 kalem mal varlığına ilişkin açıklamaların tamamı gerçek dışıdır" diyen Gökçek, "E-devlet üzerinden yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorgulamasında, T.C. kimlik numaramla eşleşen herhangi bir tapu kaydı bulunmadığı açıkça görülmektedir. İlgili resmî sorgulama belgesini de kamuoyuyla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.Şikayetçi olacağını belirten Gökçek, "Gerçeğe aykırı bu iddia ve isnatlar nedeniyle, yarın sabah itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli suç duyurularında bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

AĞIREL’DEN YANIT

Melih Gökçek'e yanıt veren Murat Ağırel ise taşınmaz bilgilerinin bir dava dosyasında yer aldığı söyledi.

Ağırel, sosyal medya hesabından "Melih Gökçek Bey, savcılığı yormayın; zira önlerinde daha önemli işler var. Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor. Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık. Üstelik siz de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyorsunuz" paylaşımını yaptı.

Melih Gökçek Bey, savcılığı yormayın; zira önlerinde daha önemli işler var.



Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor.



Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık.



Üstelik siz de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. https://t.co/CqKHTn0OCZ — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 31, 2026

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmış ve soruşturma, gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Avrupa’daki milyonlarca dolarlık yatırımlarına ve para trafiğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından gelmişti.