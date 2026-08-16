Yazarımız Mustafa Balbay, Kuşadası'nda okurlarıyla buluştu

Kuşadası, gazeteci ve yazar Mustafa Balbay’ı ağırladı. Okurları için kitaplarını imzalamaya ilçeye gelen Balbay’ı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Birtan Tütüncü karşıladı.

Usta gazeteci sevenleriyle bir araya gelmeden önce tutuklu Başkan Ömer Günel’e destek olmak için İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda kurulan Adalet ve Dayanışma çadırını ziyaret etti. Daha sonra Atatürk Meydanı’na geçen Balbay, burada okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

“ZOR VE KARANLIK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Kuşadası’na daha önce de birçok kez geldiğini belirten Mustafa Balbay, "Öncelikle burası aydın ve cumhuriyetçi insanların yaşadığı çok güzel bir kent. Başkan Ömer Günel, görevde olduğu dönemde yaptığı yatırımlarla Kuşadası’nın çehresini değiştirmiş bir yönetici. Türkiye zor ve karanlık bir dönemden geçiyor. Umarım haksız yere görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ömer Günel bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Ben de zamanında bu süreci yaşadım. Halkın iradesiyle seçilen bir belediye başkanının ortada somut deliller olmadan bu şekilde tutuklanması başta kanunlar olmak üzere akla ve mantığa aykırı bir durum. Kuşadası, başkanına ve iradesine sonuna kadar sahip çıkacaktır" diye konuştu.