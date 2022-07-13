Yazışmalar ortaya çıktı: Kahramanmaraş’ta darbeye böyle hazırlanmışlar
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli rütbeli askerlerin oluşturdukları WhatsApp grubunda ilçe jandarma komutanlarına verilen hazırlık talimatları ve yazışmalar ortaya çıktı.
15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin 6. yıldönümü yaklaşırken, yürütülen soruşturmalarda yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz akşamında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda bir grup askerin kendi aralarında oluşturdukları ve darbe girişiminde neler yapacaklarını konuştukları WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Yazışma şu şekilde:
"Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Teğmen Ş.K.: İlçe jandarma komutanları Ç. yarbay veya M. Binbaşı ile irtibata geçsin.
Tem Şube Müdürü olarak görev yapan Binbaşı M.M.: İvedi olun
T.T. isimli bir asker: Nurhak hazır komutanım
Yüzbaşı S.K.: Cerit hazır komutanım
Pazarcık İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı U.B.: Pazarcık hazır komutanım
Üsteğmen O.K.: Bölükte toplandık komutanım.
TEM Şube Müdürü Binbaşı M.M.: Arkadaşlar hazır olmayan var mı?
Üsteğmen V.: Afşin hazır komutanım.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı U.B.: Aksu köprüsü toplandı. Ekipleri Narlı Karakolu’nda. Hazır kıta bekliyor."
SES KAYDI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Darbe girişiminin hayata geçirildiği 15 Temmuz 2016 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylarla ilgili yeni ses kaydı da ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Komutan Vekili Jandarma Teğmen F.K.’nin nöbetçi Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.’ı arayarak “Hakimlerin, savcıların talimatlarını dinlemeyeceksiniz. Yalnızca benden emir alacaksınız. Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” şeklinde talimat verdiği ses kaydına yanmıştı. Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.’ın, “Komutanım bu genel değil, bir grubun işi değil mi?” diye sorması üzerine Jandarma Teğmen F.K.’nın, “Hayır, iş bitmiştir ordu yönetime el koymuştur” diye cevap verdiği belirlenmişti.
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