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Yeni Akit, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu' sözünü manşetten destekledi

Yeni Akit, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu' sözünü manşetten destekledi

9.09.2026 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Akit, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu' sözünü manşetten destekledi

Yeni Akit, CHP'deki mutlak butlan yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu için kullandığı "siyasi tutuklu değil" sözünü "İmamoğlu'nun maskesini düşürdü" diyerek manşetine taşıdı. Gazete aynı manşet sayfasında CHP'nin kuruluş yıldönümünü ise "Zulüm 103 yaşında" diyerek haberleştirdi.

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AKP'ye yakın yayın organları arasında kışkırtıcı ve provokatif haberleriyle öne çıkan Yeni Akit gazetesi, CHP'deki mutlak butlan yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı.

Gazetenin Kılıçdaroğlu'nu manşete değer bulmasının sebebi ise butlan CHP'sinin liderinin geçtiğimiz gün verdiği röportajda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sarfettiği sözler oldu. 

Kılıçdaroğlu'nun röportajda İmamoğlu için söylediği "Siyasi tutuklu değil" sözünü manşetine taşıyan Yeni Akit, "CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini mazlum olarak sunan İmamoğlu'nun maskesini düşürdü" ifadelerini kullandı. 

"ZULÜM 103 YAŞINDA"

Gazetenin aynı sayfasında yer verdiği bir başka "haber" ise CHP'nin 103 yaşına girmesine ilişkin oldu. Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk'le husumetini gizlemeyen Yeni Akit'in CHP'nin yeni yaşı için "Zulüm 103 yaşında" başlığını kullandığı ilgili haberinde "Kurulduğu 9 Eylül 1923 yılından beri milletin değerleriyle kavga eden, şapka dayatması, ezan yasağı, İstiklal Mahkemeleri, camilerin ahıra dönüştürülmesi ve başörtüsü zulmü gibi zorbalıklara imza atan Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yaşına girdi. 1946 yılına kadar ülkeyi tek parti diktasıyla yöneten kurultaylar partisi CHP, günümüzde koltuk kavgası ile anılırken, 103 yıllık karanlık sicili hafızalardaki tazeliğini koruyor" ifadeleri yer aldı. 

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" demişti. 

 

İlgili Konular: #CHP #Laiklik #Yeni Akit #gericilik

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