Yeni Akit'ten 'alenen yanlış bilgi': Haluk Levent'leri karıştırdılar

İktidara yakın medya organları arasında kışkırtıcı yayıncılığıyla öne çıkan Yeni Akit, bu yönünü bu kez 'Ahbap' soruşturması üzerinden harekete geçirmek isterken büyük bir skandala imza attı.

Gazete, 21 Temmuz tarihli sayısında birinci sayfadan “Kızıl Soros’un ‘ahbap’ı”, iç sayfada ise “Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de ‘Ahbap’mış!” başlıklarıyla haber yayımladı.

Haberde, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in, Osman Kavala’nın kurucuları arasında bulunduğu Yurttaşlık Derneği’nin yönetim kurulu üyesi iddia edilerek, “Ahbap Derneği’nin kurucusu Levent’in, ‘yabancı güçlerin Türkiye’yi bölme/zaafa uğratma aracı’ olarak yorumlanan Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nin ülkemizdeki uzantısı Yurttaşlık Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edildi” denildi.

YURTTAŞLIK DERNEĞİ'NDEN DÜZELTME VE TEPKİ

Bu haber üzerine Yurttaşlık Derneği yazılı bir açıklama yayımlayarak haberdeki bilginin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gezi davasından cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala’nın da yönetiminde olduğu Yurttaşlık Derneği, haberde yönetim kurulu üyesi olarak gösterilen kişinin Ahbap soruşturmasından tutuklanan şarkıcı Haluk Levent değil, iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent olduğunu açıkladı. Henüz kaldırılmayan haberin “asılsız ve maksatlı” olduğunu, her türlü hukuki başvuru haklarının saklı olduğunu bildiren dernek, "Basit bir araştırma ve doğrulama çabasıyla dahi öğrenilmesi mümkün iken, iki farklı kişinin bilerek ya da bilmeyerek aynı kişi gibi gösterilmesi, gazeteciliğin ve haberciliğin en temel ilkesinin çiğnenmesidir. Yıllardır süregelen ve bu yayınla da bir kez daha tekrarlanan itibar suikasti, ne Osman Kavala'nın, ne de derneğimizin meşruiyetine gölge düşürebilir." ifadelerini kullandı.