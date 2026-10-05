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Yeni Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a 'fon krizi' tepkisi: 'Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?'

Yeni Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a 'fon krizi' tepkisi: 'Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?'

5.10.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a 'fon krizi' tepkisi: 'Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?'

'Fon' vurgunuyla ilgili iddialar AKP cenahında sert tartışmalara yol açıyor. Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, yaşananların "dış güçler"e bağlanamayacağını savunan Şamil Tayyar'a "Erdoğan’dan yana gibi görünüp Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
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AKP'li üst düzey isimlerin de adının karıştığı 'fon' vurgununa ilişkin AKP'li Şamil Tayyar'ın yaptığı yoruma iktidara yakın Yeni Akit'ten çok ağır bir tepki geldi.

Şamil Tayyar, skandala ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış. Bunları geçin, milletin aklıyla alay etmeyin" demişti.

'ERDOĞAN'I DEVİRMEYİ Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?'

Yeni Akit'in önde gelen yazarı Ali Karahasanoğlu, bugün "“Mış mış da mış mış” öyle mi Şamil?" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında Tayyar'a ağır bir ithamda bulundu. 

Karahasanoğlu şöyle yazdı:

“Mış-mış” demesinden anlıyorsunuz; alay ediyor beyefendi... 

Tayyip Erdoğan’dan yana görünüp aslında Tayyip Erdoğan’ın “dış güçler” söylemi ile de alay ediyor...

Biz, “AK Parti eski bakanı ve eşi hesap vermeli” diyoruz... 

Arkadaşlar daha fazlasını istiyor...  Daha fazlası ne?  İsrail’e her fırsatta soykırımcı sıfatı ile hitap eden Tayyip Erdoğan’ı mı istiyorsunuz? Erdoğan’dan yana gibi görünüp Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?"

İlgili Konular: #Ali Karahasanoğlu #Yeni Akit

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