YENİ Parti Adana Milletvekili Bulut: 'Kutuplaşmayı değil, dayanışmayı büyüteceğiz'

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, YENİ Parti'nin siyaset anlayışının dayanışmayı büyüteceğini belirterek, "Yeni nesil siyaset vatandaşın sadece seçim dönemlerinde hatırlandığı değil, her zaman söz sahibi olduğu güçlü bir demokrasidir. YENİ Parti olarak bundan sonra ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve genel başkanımızı tüm üyelerle seçeceğiz. Ortak gelecek ise hiçbir vatandaşın kendisini dışlanmış hissetmediği, herkesin bu ülkenin eşit, özgür ve onurlu bir parçası olduğu Türkiye'dir" dedi.

"YENİ Parti siyasette ne değiştirecek, yeni ne getirecek" sorusuna yanıt veren Bulut, "Biz YENİ Parti olarak en başta geçmişin kavgalarını sürdürmek için değil, geleceğin Türkiye'sini birlikte kurmak için yola çıktık. Türkiye'nin geleceği kutuplaşmayı değil ortak aklı, öfkeyi değil umudu, ayrışmayı değil dayanışmayı büyüten bir siyaset anlayışıyla ancak inşa edilebilir. Ülkenin ihtiyacı eski siyaset alışkanlıklarını tekrarlamak değildir. İşte bu yüzden diyoruz ki; ortak gelecek, yeni nesil siyaset" ifadelerini kullandı.

'UZUN VADELİ VE KALICI ÇÖZÜMLER'

Yeni nesil siyasetin sadece bugünü esas almadığını geleceğe dair sorumluluk taşıdığını kaydeden Bulut, şunları kaydetti:

"Yeni nesil siyaset insanı merkeze alan, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Vatandaşın sadece seçim dönemlerinde hatırlandığı değil, her zaman söz sahibi olduğu güçlü bir demokrasidir. YENİ Parti olarak bundan sonra ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve genel başkanımızı tüm üyelerle seçeceğiz. Ortak gelecek ise hiçbir vatandaşın kendisini dışlanmış hissetmediği, herkesin bu ülkenin eşit, özgür ve onurlu bir parçası olduğu Türkiye'dir. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü ne yeraltı zenginlikleri, ne de binalardır. Bu ülkenin en büyük gücü insandır. O halde siyasetin dili de değişmelidir. Siyasette yeni dil, her şeyden önce hakaretin yerine saygıyı, kutuplaşman yerine diyaloğu, günü kurtaran popülizm yerine uzun vadeli ve kalıcı çözümler koymalıdır. Yenisi siyaset anlayışıyla ortak geleceği hep birlikte inşa edeceğiz ve hep birlikte başaracağız."