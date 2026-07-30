YENİ Parti Ankara İl Örgütü kuruldu: Başkan İbrahim Karaca oldu

YENİ Parti Ankara İl Örgütü kuruldu. Partinin Ankara İl Kurucu Başkanlığı görevine İbrahim Karaca getirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Milletimizin iradesini, demokrasiyi ve adaleti savunmak; ülkemizin yarınlarını hep birlikte inşa etmek üzere çıktığımız yeni yolculukta, Yeni Parti Ankara İl Örgütümüz kurulmuştur.

Yeni Parti Ankara İl Kurucu Başkanımız Sayın İbrahim Karaca, görevine başlamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde attığımız bu adım; Ankara’dan Türkiye’ye uzanan güçlü bir iktidar yürüyüşünün başlangıcıdır.

Milletimizden ve Cumhuriyetimizin temel değerlerinden aldığımız güçle; özgür, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte kurmak için çalışacağız.

Başkentimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun.”