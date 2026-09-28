YENİ Parti, Ankara ilçe seçimlerini tamamladı

YENİ Parti Ankara’da ilçe başkanlıkları seçimlerini tamamladı. YENİ Partililer sandığa giderek Ankara’da görev yapacak ilçe başkanlarını seçti. Altındağ, Sincan ve Gölbaşı’nda tek aday, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Keçiören’de iki, Etimesgut’ta ise üç aday yarıştı.

Doğrudan üyelerin oylarıyla yapılan seçimde; Çankaya’da Ercan Başal 2 bin 619 oyla ipi göğüsledi. Etimesgut’ta Özgür Şahbaz 799, Mamak’ta Şeref Demirbaş 3 bin 232, Yenimahalle’de Halil Alankuş 2 bin 75, Keçiören’de Görkem Yıldırım bin 633 oyla kazandı.

Altındağ’da Gökan Urun, Sincan’da Önder Ağdede ise tek aday olarak girdikleri seçimleri bütün üyelerin oylarıyla aldı. Diğer ilçelerde ise kurucu ilçe başkanları, yeniden ilçe başkanı oldu.