YENİ Parti Berlin Birliği için çağrı heyeti görevlendirildi

YENİ Parti Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun imzasıyla görevlendirilen Çağrı Heyeti, ilk toplantısını 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirecek. YENİ Parti çağrı heyetinde Remzi Kaplan’ın yanı sıra Cem Güney Torun, Hakan Madi, Okyay Çelebi, Cumali Kangal, Gizem Karaçay, Seçil Uygungil, Koray Türkcanlı, Melis Beste Güvenalp ve Fatma Güvenç yer aldı.

Çağrı Heyeti Başkanı Remzi Kaplan, sürecin Ankara’da Yeni Parti Genel Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından başladığını belirtti. Kaplan, genel merkezin daveti üzerine Ankara’ya gittiğini ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Kaplan, 18 Ağustos Salı günü kendisiyle birlikte çalışacak arkadaşlarıyla Çağrı Heyeti olarak görevlendirildiklerini ifade etti.

Berlin’de Yeni Parti’nin örgütlenme çalışmalarını yürütmek üzere genel merkezden yetki aldıklarını belirten Kaplan, kuruluş sürecinin demokratik ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini söyledi. Çağrı Heyeti’nin kalıcı ve seçilmiş bir yönetim olmadığını vurgulayan Kaplan, heyetin temel görevinin kuruluş sürecini tamamlamak ve örgütü demokratik seçimlerin yapılabileceği bir aşamaya taşımak olduğunu kaydetti.

Yeni Parti Berlin Birliği’nin hukuki ve örgütsel yapısı, üyelik süreci, kuruluş aşamaları ve ilk genel kurulun tarihinin 23 Ağustos’ta yapılacak ilk toplantının ardından netleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından alınan kararlar ve izlenecek yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Berlin’deki örgütlenme sürecinin önemine dikkat çeken Kaplan, “Yeni Parti Berlin Birliği için yeni dönem başlıyor. Siyasette söz önemlidir. Ama belge daha önemlidir. Berlin’de artık Yeni Parti Genel Merkezi tarafından verilmiş yetki belgesi var” dedi.

Kaplan, Çağrı Heyeti’nin görevini tamamlamasının ardından yönetimin üyelerin iradesiyle belirleneceğini belirterek, “Yeni Parti’ye gönül vermiş herkesi yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.