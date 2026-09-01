YENİ Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı açıldı: Beyaz güvercinler uçuruldu

YENİ Parti Beşiktaş ilçe binasının açılışı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirildi. Açılış dolayısıyla ilçe binasının önünde Beşiktaşlılarla biraraya gelen YENİ Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a selam gönderildi. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuşmasında bugün Tekirdağ’da cezaevinde ziyaret ettiği Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in selamlarını da Beşiktaşlılara iletti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şöyle konuştu:

“30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Kadıköy, Şişli, Bahçelievler ilçe binalarımızın açılışını gerçekleştirdik. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü; çok anlamlı, çok özel bir günde Beşiktaş YENİ Parti ilçe binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Milletimizle birlikte yürüdüğümüz yeni yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ şiarı her aşamada, her anda bizim rehberimiz olacaktır. Yaşasın barış, yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü, yaşasın adalet, yaşasın demokrasi diyorum.

"RIZA AKPOLAT BİR MİLİM EĞİLMEDİ"

YENİ Parti'yi, millet kurdu, bütçesini millet oluşturdu, adını millet verdi. YENİ Parti bir zorunluluktan doğdu. 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğumuzda, ilk genel seçimde bir daha asla seçim kazanamayacaklarını anlayanlar yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası içerisine girdiler. İstedikleri bir şey vardı: kontrollü bir muhalefet istiyorlardı, yüzde 20-25 bandına sıkışmış bir muhalefet istiyorlardı. İstiyorlardı ki Türkiye'nin birinci partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi bir iktidar iddiası ortaya koymasın. Biz güçlü bir iktidar iddiası ortaya koyduğumuz için Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri Cezaevi'nde tutsak vaziyette. Biz güçlü bir iktidar iddiası ortaya koyduğumuz için Beşiktaş'ın seçilmiş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu anda Silivri zindanında. Buradan Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza; buradan Beşiktaş'ın seçilmiş Belediye Başkanı'na, Rıza Akpolat'a ve tüm tutsak yol arkadaşlarımıza selam olsun.

Rıza Akpolat'ın tutsaklığı ikinci yılına yaklaşıyor. 2 yıl boyunca türlü tehditler, türlü baskılar, türlü şantajlar gerçekleştirdiler. O şantajların, o tehditlerin karşısında eğilmedi, bükülmedi, 1 milim geri adım atmadı. Ve savunmasını yaparken, ‘Bu konuşmamdan dolayı bana ceza verebileceklerini tahmin ediyorum. Ama gerçekleri konuşmak zorundayım. Türkiye'de Özgür Özel liderliğinde yeni bir yol açılmıştır. Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve YENİ Parti'nin yanındayım’ dedi savunmasında. Kararlı duruşundan dolayı; birilerinin eğilip büküldüğü bir dönemde, birilerinin canının telaşına düştüğü, baskıya, korkuya, tehdide, ‘ya kelepçe ya rozet’ diyenlere, boyun eğenlere karşı Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Polat kararlı bir duruş sergilemiştir. Tüm Beşiktaşlılar adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde yeni bir yola çıktık. Bu yolda kim var, kim yok? Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde çıktığımız bu yolda, haysiyeti için mücadele eden, yaşadığı ağır koşullardan kaynaklı alın çizgileri her gün derinleşen emekliler var bu yolda. YENİ Parti'nin yolu emeklilerin yoludur... Bu yolda, rantçılıkla göbeği şişmiş sermaye çevreleri yok, bu yolda geleceği için direnen gençler var. YENİ Parti'nin yolunda liyakatsizliği, mülakatları gençlere reva görenler yok; bu yolda özgürlük isteyen, hayatın her alanında eşitlik arayan kadınlar var. Bu yolda baskıya, zorbalığa karşı boyun eğmeyen emekçiler, esnaflar var, iş insanları var. Ve bu yolda ‘Saray'a kapıkulu olan, 'saray'ın arka bahçesine dönüşen, millete ihanet eden hiç kimse yok. Bu yol yenilerin yolu. Bu yol doğruların yolu ve biz bu yolda sandık günü geldiğinde hep birlikte büyük bir başarı elde edeceğiz. Hiç kimse kararsızlığa ve umutsuzluğa düşmesin. Büyük zorlukların içerisinde bir mücadele veriyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın.

"ASLA UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Bakın burada belki de 70 yaşını aşmış bir teyzemiz büyük bir kararlılıkla elinde bir flama tutuyor. Ne yazıyor üstünde? ‘Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır’ diyor. Atatürk'ün düşünceleri her zaman kazanır. Atatürkçüler her zaman kazanır. 'Umutsuz durumlar, umutsuz zamanlar yoktur' diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Umutsuz insanlar vardır' diyor. Biz asla umutsuz değiliz. Özgür Özel umutsuz değil, çok kararlı, çok cesaretli Genel Başkanımız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu çok kararlı, çok umutlu. Ve hep birlikte büyük bir umutla, büyük bir cesaretle YENİ Parti'yi kurduk. YENİ Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de toplum yenilenecek. YENİ Parti iktidarında siyaset yenilenecek, yaşam yenilenecek ve o gün geldiğinde Türkiye rahat bir nefes alacak.

YENİ Parti iktidarında büyük bir yolculuğa çıktık. Bu yol adalet diyenlerin yoludur. Bu yol özgürlük diyenlerin yoludur. Bu yol demokrasi diyenlerin yoludur. Bu yol Türkiye'de eşitlik diyenlerin yoludur, barış diyenlerin yoludur, kardeşlik diyenlerin yoludur, refah içerisinde yaşanılır bir Türkiye diyenlerin yoludur. Yeni yolumuz hayırlı, uğurlu olsun.”

Açılış, binanın önünde bulunan yeşil alana zeytin ağacı dikilmesiyle sonra erdi. Açılışın ardından Barbaros Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ise meydanda Dünya Barış Günü dolayısıyla beyaz güvercinler uçuruldu.