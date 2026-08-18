YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı

Olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur’da meydana geldi. İddiaya göre alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Ayten’in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri yapılan Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.