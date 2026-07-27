YENİ Parti, CHP ve MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak

TBMM’de siyasi partilerin haftalık grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılıyor.

Salı günleri sırasıyla MHP, DEM ve CHP, çarşamba günleri de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti ile genellikle iki haftada bir AKP grup toplantısı düzenliyor.

YARIN SADECE DEM GRUBU TOPLANACAK

TBMM’de yarın sadece DEM Parti grup toplantısı yapacak. Çarşamba günü de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantısı düzenleyecek. MHP ile AKP’nin bu hafta grup toplantısı planlamadığı öğrenildi.

CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin YENİ Parti’yi kurmasının ardından, binada yer tahsisinin yanı sıra grup toplantısı gün ve saatleri de yeniden belirlenecek. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve grup başkanvekillerini, daha sonra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’i kabul etti.

CHP ve YENİ Parti’nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saatler ile hangi salonda toplantı yapacaklarına ilişkin şu ana kadar bir düzenleme yapılmadı. Konuya ilişkin her iki taraf ile de görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek.

Öte yandan, YENİ Parti’nin de CHP’nin de hafta içinde kapalı grup toplantıları yapmaları bekleniyor.