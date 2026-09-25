YENİ Parti'de Çankaya adayları birleşti: “Omuz omuza iktidara”

Bir süredir başta demokratik kitle örgütleri olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine adaylıklarıyla ilgili bilgi veren YENİ Partili Ercan Başal ve Ahmet Karaoğlan, dün önce Çiğdemim Derneği’nde, ardından da Beyyurdu Derneği'nde bir araya gelip, aldıkları kararla Çankaya'da güçlerini birleştirdiklerini; ilçe başkanlık yarışına omuz omuza gireceklerini açıkladılar.

Birleşme kararı hakkında konuşan Çankaya İlçe Başkanı adaylarından Ahmet Karaoğlan, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 4 Ağustos konuşması bizim için rehber niteliğinde önemli bir konuşmadır. Sayın Genel Başkanımız, siyaset yapacağımız temel alanın mahalle meclisleri olduğunu açıklamıştı. Biz iki aday da bu doğrultuda mahalle meclislerini esas alarak çalışmalarımıza başlamıştık. Gelişmeler karşısında üye tabanımız, eski tarz siyaset anlayışına karşı bizim bir araya gelmemiz için telkinde bulundu. Bu telkinlerin gerekli olduğuna inandık ve hepimiz Çankaya’yı birlikte yönetme konusunda arkadaşımız Ercan Başal’ın adaylığı konusunda mutabık kaldık” dedi.

"ÖRGÜTÜN ÜSTÜNDE DEĞİL İÇİNDE OLACAĞIZ"

Fizik mühendisi Ahmet Karaoğlan’ın ilçe başkanlığı adaylığından feragat etmesinin önemine vurgu yapan Psikolog Ercan Başal ise değişime mahalleden başlamak için yan yana gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Başal şunları ifade etti: “Yeni Parti, yeni bir anlayışı temsil ediyor. Burada herkes, hukuken de, fiilen de, aynı güce ve eşit temsile sahip. Çankaya İlçe Başkanlığımız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 4 Ağustos konuşması doğrultusunda siyaseti mahallede yapacaktır. Bu doğrultuda güçlerimiz birleştirip, birlikte hareket etme kararı aldık. Eski tarz siyaset anlayışını geride bırakıp, mahalle meclislerini esas alan bir siyaset yöntemi izleyeceğiz. Bunu gerçekleştirmek için adaylıktan feragat edip, bana omuz veren sevgili yol arkadaşım Ahmet Karaoğlan’a teşekkür ederim. Omuz omuza vererek, YENİ Partimizi iktidara taşıyacağız. Ahmet Karaoğlan ve enerjisini bize katan bütün yol arkadaşlarımla birlikte Çankaya’da yeni bir yolu deneyecek ve başaracağız. Örgütün üstünde değil, içinde, hiyerarşik bir biçimde değil yan yana gelerek, omuz omuza vererek, iktidara ulaşacağız. Türkiye’nin, Ankara’nın ve Çankaya’nın bu birlikteliğe ihtiyacı vardı. İlk adımı attık, Pazar günü de, üyelerimizin iradesiyle sandıktan çıkıp, iktidar yürüyüşümüzü başlatacağız.”