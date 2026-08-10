YENİ Parti'de kritik kapalı grup: Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken 'çerçeve yasa' çıkışı

YENİ Parti, bugün süreç yasasına karşı tavrını belirlemek için Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı.
TBMM'deki kapalı grup toplantısına girerken YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Milletvekillerimiz sorumluluklarıyla davranacaklar, herkes tabanına göre bakacak." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Dilek İmamoğlu, YENİ Partili vatandaşların süreç yasasına "hayır" oyu verilmesi için başlattığı "Yüzümüzü millete dönelim" ifadesini paylaştı.
August 10, 2026