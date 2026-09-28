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YENİ Parti’de ön seçim maratonu: Yarışın olduğu ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu başkanlar değişti

YENİ Parti’de ön seçim maratonu: Yarışın olduğu ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu başkanlar değişti

28.09.2026 13:41:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti’de ön seçim maratonu: Yarışın olduğu ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu başkanlar değişti

YENİ Parti’de hafta sonu 305 ilçede ilçe başkanlığı ön seçimleri yapıldı. Birden fazla adayın yarıştığı 145 ilçenin 68’inde mevcut kurucu ilçe başkanları yerine yeni isimler seçilirken değişim oranı yüzde 47 oldu.
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YENİ Parti’de 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak 1’inci Olağan Kurultay öncesinde devam eden kongre süreci kapsamında hafta sonu ilçe başkanlığı ön seçimleri gerçekleştirildi.

Üye sayısı 400’ün üzerinde olan ilçelerde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri, ilçe başkan adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Toplam 305 ilçede gerçekleştirilen ön seçimlerin 160’ına tek adayla gidilirken 145 ilçede birden fazla aday yarıştı.

Birden fazla adayın bulunduğu ilçelerin 68’inde mevcut kurucu ilçe başkanları seçimi kaybederek yerlerini yeni isimlere bıraktı. Böylece yarışın yaşandığı ilçelerde değişim oranı yüzde 47’ye ulaştı.

"YENİ PARTİ’NİN YENİ SİYASETİ SAHADA HİSSEDİLDİ"

Parti kaynakları, seçimlere üyelerin ilgisinin beklenenden yüksek olduğunu ve örgütlerde ön seçim sürecinin yeni bir hareketlilik yarattığını ifade etti.

Kaynaklar, “YENİ Parti’nin yeni siyaseti sahada hissedildi” değerlendirmesinde bulundu.

Ön seçimlerin ardından belirlenecek adaylar, kongre takvimi kapsamında gerçekleştirilecek ilçe kongrelerine katılacak. YENİ Parti’nin daha önce açıkladığı takvime göre ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanıyor.

İlgili Konular: #Özgür Özel #ön seçim #yeni parti

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