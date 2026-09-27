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YENİ Parti'de Şehzadeler ön seçimi: Özgür Özel'in anne ve babası da oy kullandı

YENİ Parti'de Şehzadeler ön seçimi: Özgür Özel'in anne ve babası da oy kullandı

27.09.2026 13:31:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'de Şehzadeler ön seçimi: Özgür Özel'in anne ve babası da oy kullandı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçime katılarak oy kullandı.
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Kongre süreçlerini başlatan YENİ Parti, 26 Eylül'den itibaren iki gün boyunca 311 ilçede partiye 26 Ağustos’a kadar kayıt yaptıran üyeleriyle ilçe başkanlıkları için ön seçim yapıyor. 

Edinilen bilgiye göre; bölgelerden yarıya yakınında çok adaylı bir yarış olacak. 

Buna göre; başkanlar genel merkezin belirlediği etik ilkeler çerçevesinde mal varlığı beyanı yapacak, mali işlemlerini üyelere şeffaf bir şekilde sunacak. Yönetim listesini hazırlarken genel merkezin belirlediği meslek, kadın, genç, engelli kotalarına uyulacak. Bugünden itibaren başlayacak seçimlerde üyeler sadece başkanları seçecek.

Yönetim listeleri ise gelecek hafta Siyasi Partiler Yasası’na göre delegelerle yapılacak resmi kongrelerde oylanacak. İlçelerde oluşturulan heyetler, yönetim listelerinin adil oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edecek. 

ÖZEL'İN ANNE VE BABASI DA OY KULLANDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı.

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Şükran ve Talat Özel çifti, Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oylarını kullandı.

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İlgili Konular: #Özgür Özel #Balıkesir #önseçim

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