YENİ Parti’de son durum: 60 il, 400 ilçede örgütlenme tamamlandı

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu, TBMM'de toplandı. YENİ Parti Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saat 11.45’te başladı.

YENİ Parti’nin Meclis’teki ilk MYK toplantısının ana gündem maddesi, “Örgütlenme Çalışmaları” oldu. YENİ Parti’nin 61 ildeki örgütlenme çalışmalarını 9 Ağustos’a kadar tamamlayacağı belirtildi.

Birgün’ün aktardığına göre, YENİ Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, örgütlenme çalışmalarına yönelik MYK üyelerini bilgilendirdi.

YENİ Parti kaynakları, 60 ilde örgütlenme faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini paylaştı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 21 kent için oluşturulan heyetin ise çalışmalarını Eylül ayı tamamlanmadan bitirileceği ifade edildi.

ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, “Mutlak butlan” kararının ardından oluşan CHP yönetiminin tasfiye ettiği il başkanlarının YENİ Parti’de görev aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, 60 kentin il başkanının tamamına yakınının, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimince CHP'den tasfiye edilen isimlerden oluştuğu dile getirildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda il örgütlerine yönelik ayrıntılı bilgi paylaşacağı aktarıldı.

ÜYELİK KAMPANYASI

YENİ Parti MYK’da, partiye üyelikler de ele alındı. Kentlerdeki örgütlenme sürecinin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir üyelik kampanyasına başlanacağını belirten YENİ Partililer, ilk üyeliklerin Çankaya İlçesi’nden yapılacağını vurguladı.

‘CHP’DEN 800 BİN İSTİFA’

CHP’den 800 bine yakın üyenin istifa ettiğini iddia eden YENİ Parti kaynakları, istifa eden isimlerin tamamının YENİ Parti’ye üye olacağını, partinin üye sayısının kampanyanın henüz ilk haftasında 1,5 milyona dayanmasının beklendiğini anlattı.