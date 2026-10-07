YENİ Parti'den, AKP'nin 'İzmir' videosuna çok konuşulacak gönderme: 'Çamaşır makineleriniz fon kurutmalı mı?'

CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, haftalarca yalanladığı iddiaların ardından bugün AKP’ye katıldı.
Tugay’ın rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Rozet taktıktan sonra kürsüde konuşan Tugay, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" dedi.
AKP'NİN "İZMİR" VİDEOSU GÜNDEM OLMUŞTU
Bugünkü rozet töreninden önce AKP'nin dün akşam hazırladığı "İzmir" videosu gündem oldu.
AKP’nin resmi X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanılırken, videonun sonunda “7 Ekim” tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.
YENİ PARTİ'DEN O VİDEOYA YANIT
Son olarak AKP'nin gündem olan "İzmir" videosuna YENİ Parti'den yanıt geldi.
YENİ Parti Ankara İl Örgütü, 'Çamaşır makineleriniz fon kurutmalı mı?' başlığıyla yayımladığı videoda, iktidara fon krizini hatırlattı.
Öte yandan videonun sonunda AKP'nin yerel seçimlerde kullandığı seçim müziği de yer aldı.
İşte YENİ Parti'nin 'cevap' videosu...