YENİ Parti'den Bahçelievler'de 30 Ağustos yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'da sabah saatlerinde düzenlenen törene katılan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ardından, önce YENİ Parti Şişli İl Başkanlığı, sonra da YENİ Parti Kadıköy İl Başkanlığı açılışlarını gerçekleştirdi.
Özgür Çelik akşam ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Bahçelievler Soğanlı Meydan’dan YENİ Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen yürüyüş ve fener alayına katıldı.
"ÖZGÜR İSTANBUL, ÖZGÜR TÜRKİYE"
Yürüyüş boyunca Onuncu Yıl ve İzmir marşları çalındı, bayram kutlandı.
Kalabalık bir yurttaş topluluğunun katıldığı yürüyüşte zaman zaman da "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" sloganları atıldı.