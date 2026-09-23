YENİ Parti'den başkan adaylarına 19 maddelik taahhütname: ‘Mal varlığı bildirimi’ zorunluluğu geldi

YENİ Parti, il ve ilçe başkan adaylarının imzalaması için 19 maddelik taahhütname hazırladı. Belgede akraba kayırmacılığı ile kamu ve belediye imkanlarının kullanımı yasaklanırken, mal varlığı bildirimi, mali şeffaflık ve liyakat zorunlu kılındı.

YENİ Parti Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 19 maddelik "Parti İçi Seçimler Aday Taahhütnamesi", il ve ilçe başkan adaylarının imzasına sunuldu.

Adayların kişisel bilgileri ve imzalarıyla kabul edeceği taahhütname; kamu kaynaklarının kullanımından akraba kayırmacılığına, mal varlığı bildiriminden seçim sonrası örgüt içi tutuma kadar geniş kurallar içerdiği görüldü.

Söz konusu belgede şu maddeler yer aldı:

“1. Parti Tüzüğüne, ilgili yönetmelik ve yönergelere, parti etik kurallarına ve seçim kurallarına uyacağımı;

2. Adaylığımı demokratik bir parti içi yarış olarak yürüteceğimi; diğer adayların ve onları destekleyen üyelerin haklarına ve parti içindeki meşru varlıklarına saygı göstereceğimi;

3. Adaylık sürecinde kişisel saldırı, ayrımcılık, tehdit, baskı, dışlama ve seçim sonrasında birlikte çalışmayı güçleştirecek davranışlardan kaçınacağımı;

4. Parti veya kamu kaynaklarını, belediye imkanlarını, görev veya makamdan kaynaklanan yetki ve imkanları kendi adaylığım lehine veya başka bir adayın aleyhine kullanmayacağımı;

5. Adaylık kampanyamdaki mali kaynaklar, bağışlar ve harcamalar konusunda partinin belirlediği şeffaflık kurallarına uyacağımı;

6. Görevimle bağlantılı mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarını açıklayacağımı ve gerekli hallerde ilgili görüşme, değerlendirme ve karar süreçlerinden çekileceğimi;

7. Parti düzenlemelerinde öngörülen mal varlığı ve ekonomik ilişki bildirimlerini zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde yapacağımı;

8. Görev nedeniyle kararlarımı etkileyebilecek veya bu izlenimi yaratabilecek hediye, para, indirim, ağırlama, seyahat veya başka menfaatleri kabul etmeyeceğimi ve parti tarafından belirlenen hediye ve ağırlama kurallarına uyacağımı;

9. Parti görevini kendim, ailem, yakınlarım, iş ortaklarım veya üçüncü kişiler lehine ayrıcalık veya ekonomik menfaat sağlamak amacıyla kullanmayacağımı;

10. Görevlendirme, kaynak kullanımı ve sorumluluk dağılımında liyakat, eşitlik ve açık ölçütleri esas alacağımı; yakınlık veya kişisel bağlılık ilişkisine dayalı kayırmacılıktan kaçınacağımı;

11. Yönetim listemi oluştururken liyakat, dürüstlük ve çalışkanlığın yanı sıra cinsiyet ve kuşak dengesini, mesleki ve toplumsal çeşitliliği, coğrafi dengeyi ve yerel gerçekliği gözeteceğimi;

12. Kadınların ve gençlerin yalnızca sayısal olarak değil, karar süreçlerinde ve etkin örgütsel görevlerde de yer almasını gözeteceğimi;

13. Adaylığımla birlikte sunduğum çalışma programını, seçilmem halinde yıllık uygulama planına dönüştüreceğimi;

14. Çalışma programımda yer alan hedeflerin gerçekleşme durumunu düzenli olarak değerlendireceğimi ve örgüt üyeleriyle paylaşacağımı;

15. Görev sürem boyunca örgütün faaliyetleri ve mali durumu konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket edeceğimi;

16. Seçilmem halinde yalnızca beni destekleyenlerle değil, örgütün tamamıyla çalışacağımı; başka adayları destekleyen üyeleri dışlamayacağımı ve onların bilgi, deneyim ve katkılarından yararlanacağımı;

17. Seçim sonucunu herhangi bir üyeyi veya örgüt içindeki bir kesimi tasfiye etmek, dışlamak veya parti çalışmalarından uzaklaştırmak amacıyla kullanmayacağımı;

18. Parti içi uyuşmazlıklarda parti mevzuatında öngörülen demokratik itiraz ve çözüm yollarını kullanacağımı;

19. İnsan onuruna saygılı davranacağımı, ayrımcılık ve şiddetin her türüne karşı duracağımı, görevlerimde dürüstlüğü, kamu yararını ve Yeni Parti'nin temel değerlerini gözeteceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”