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YENİ Parti'den Butlan CHP'sinin 'feragat' kararına: 'Dosyayı kaçırmak telaşına düşmüşler'

YENİ Parti'den Butlan CHP'sinin 'feragat' kararına: 'Dosyayı kaçırmak telaşına düşmüşler'

14.09.2026 17:54:00
Güncellenme:
AA
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YENİ Parti'den Butlan CHP'sinin 'feragat' kararına: 'Dosyayı kaçırmak telaşına düşmüşler'

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'deki mutlak butlan yönetiminin kurultay davasına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmesine "Bu, dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır. Bu kararın çok büyük bir ihtimalle hem tedbirin kaldırılması hem de dosyanın esastan reddedilmesi sonucunu bildikleri için dosyayı kaçırmak telaşına düşmüşlerdir" dedi.

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'deki mutlak butlan yönetiminin  lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ile "mutlak butlan" kararına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ekibinin  "mutlak butlan" kararı nedeniyle yaptığı temyiz başvurusundan feragat etmesine ilişkin Emir, "Bu bizim gözümüzde değersiz bir geri çekiştir. Bu yargıdan kaçmaktır. Bu, dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır. Bu kararın çok büyük bir ihtimalle, yüzde 99 yasaya, hukuka, Yargıtay'ın kararlarına uygun olarak hem tedbirin kaldırılması hem de dosyanın esastan reddedilmesi sonucunu bildikleri için bu kez dosyayı kaçırmak, yargıdan kaçmak telaşına düşmüşlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Hukukçulara göre temyiz başvurusunun kurultay yapılmasına engel teşkil etmediğini anlatan Emir, "Ama yapmadılar. Çünkü o gün o koltukta oturmak için, yani partinin bütün maddi olanaklarını ve siyasi birikimini yağmalamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Bugün de kendileri açısından sonun yaklaştığını gördükleri için tekrar yeni bir senaryoyu gündeme getirme telaşına düştüler" dedi.

"VERDİKLERİ DİLEKÇENİN HÜKMÜ YOK"

Temyiz başvurusundan feragatin hukuken yanlış olduğunu savunan Emir, şöyle konuştu:

"Bir defa bunların bu dosyaları, bu temyiz ve tedbire dönük itirazları geri çekme olanakları yok. Çünkü bu bir hakkın kötüye kullanımıdır. Hukuk bir hakkın kötüye kullanımını asla kabul etmez. Diğer yandan davalı sıfatıyla davacı sıfatı o saçma sapan tedbir kararıyla örtüşmüş durumda. Dolayısıyla bir dosyanın, bir kişi, bir taraf, bir kurum, her neyse hem davalısı, hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "mutlak butlan kararından zarar gören" olarak hukuki başvurusu bulunduğunu anlatan Emir, bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını dile getirdi.

 

İlgili Konular: #Murat Emir #yeni parti

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