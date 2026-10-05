YENİ Parti'den 'Cemil Tugay' açıklaması: AKP'ye mi geçecek?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP’den haziran ayında istifa eden ve yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği iddialarını sorulmasına ilişkin şunları söyledi;

"KATILACAĞINA YÖNELİK BİLGİLER GELİYOR"

“Geçebilir mi? Geçebilir. Sizden görüyoruz, duyuyoruz. Genel Başkanımızla, bizle, bir iletişimi yok. Katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Biz 413 belediye kazandığımız günden itibaren belediyelere yönelik yargısal operasyon var, siyasi baskı var meclis üyeliklerine dahi. 'Gel bize geç, her türlü soruşturmadan muaf ol...' Ondan sonra varsa bir gediği açığı, oradan bir yerden yakalayıp götürüyorlar. Olan biten bu..."

"BATAN GEMİYE NİYE BİNER YANİ?"

"Yani bu şimdi bir kere de olsa, üç kere de olsa, beş kere de olsa benim söyleyeceğim aynı şey. Yani şu hayatın olağan akışına aykırıdır. Nedir o? Bir parti düşünün, yüzde 50'lere kadar çıkmış, iktidar partisi. Bugün 30'ların altına inmiş... Halk tarafından desteği düşmüş. Artık batan gemiye niye biner yani? Bunca zaman siz yüzde 50 iken muhalif olmuşsunuz. Karşısında siyaset yapmışsınız. Şimdi yanına gidiyorsunuz. Millet de bunu nasıl alıyor? 'Ya demek bir şey var ki gitti' diye… Yani bu bir ideolojik farklılıktan ötürü mü kaynaklanıyor? Bırakın Allah aşkına, mümkün değil. Yani kime sorsanız onu bilir.

"HİÇBİR ETKİSİ OLMUYOR"

"Ha, tabii giden kitleyi götürebiliyor mu? Kendine oy veren insanların tercihini değiştirebiliyor mu? Hiçbir etkisi olmuyor. Onu da size söyleyeyim."