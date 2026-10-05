YENİ Parti'den çok konuşulacak 'Ömer Çelik' iddiası: Fon vurguncusu Osman Arıkan Nacar'la Bodrum'da tatil mi yaptı?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması hakkında konuşan Emre, soruşturmada adı geçen AKP'li isimlere değindi.

AKP'nin Türkiye Yüzyılı sloganının mimarı Ertan Aydın'a değinen Emre şunları söyledi:

"Operasyonlardan bahsettik. Alınan isimlerden biri de Ertan Aydın. AK Parti'de milletvekilliği yapmış bir isim, yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Bu kişi Türkiye Yüzyılı fikrinin mimarı. Türkiye Yüzyılı'ndan anladıklarının vatandaşı soymak kendi ceplerini doldurmak olduğunu da çok net biçimde görmüş oluyoruz."

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E SESLENDİ: "OSMAN ARIKAN NACAR'LA BODRUM'DA TATİL YAPTINIZ MI?"

Emre, fon soruşturması kapsamında ismi geçen Osman Arıkan Nacar ile ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e sorular yöneltti.

Fonlardan yaklaşık 20 milyar TL elde ettiği ve operasyonlar başladığında yurtdışına kaçtığı iddia edilen E-DATA isimli şirketin yöneticilerinden Nacar ile birlikte tatil yapıp yapmadığını sordu:

"İnsanlar tatile kimle gider? Ailesiyle gider ya da çok yakın arkadaşıyla gider, öylesine tanıdığınız biriyle tatil yapmaz, zaman geçirmezsiniz. Bugün bir gazetede çıktı: Eski bir bürokratın 20 milyar TL ile yurtdışına çıktığı haberi. Kim bu? Daha önce AKP'de iki dönem milletvekilliği adaylığı yapmış Osman Arıkan Nacar. Ortağı nerede ? Tutuklu. Bu soruşturma kapsamında. E-DATA teknolojinin üç büyük ortağından biri.

Mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış, bir abisi Adana'da il sağlık müdürlüğü yapmış iktidarla iç içe bir isim. Ben buradan soruyorum, sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Madem bu sizin yakın arkadaşınız, 20 milyar TL ile birlikte yurtdışında olduğu söyleniyor. Sayın Çelik'ten bu sorunun cevabını bekliyoruz."

"UCUNU BIRAKMAYACAĞIZ"

Fon soruşturmasının takipçisi olacaklarını söyleyen Emre, konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti:

"Kıymetli yurttaşlarımız, bu konu bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin, ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz, bu hafta yine ilgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

"İTTİFAK SİYASETİNİ 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI"

Seçimlerle ilgili sorulan soruya yanıt veren Emre şunları söyledi:

"İttifak siyasetini mevcut anayasa ortaya çıkardı. 2017 anayasa değişkliği Türkiye'de mevcut ittifak sistemini ortaya çıkardı. Mevcut anayasa yürürlükte oldukça ittifak siyaseti de gündemde olacaktır."

CEMİL TUGAY SORUSUNA YANIT: "GEÇEBİLİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AKP'ye geçmesinin beklendiğinin sorulması üzerine Emre şunları söyledi:

"Cemil Tugay'la ilgili; geçebilir mi geçebilir. Biz de sizden görüp duyuyoruz. Genel başkanımız ve bizlerle bir iletişimi yok. Katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir."

FON VURGUNUNDA 'OSMAN ARIKAN NACAR' İSMİ

AKP'deki görevlerinden "affını isteyen" Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgununda 2.2 milyar lira para kazandığı ortaya çıkmasının ardından eski bürokrat ve AKP Milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar’ın fondan 20 milyar kazandığı iddia edilmişti.

Odatv’de yer alan bilgiye göre fon vurgununa borsada işlem gören E-DATA teknoloji firması da dahil edildi.

Firmanın üç büyük ortağı Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal. Fon soruşturması kapsamında ortaklardan Ali Göl tutuklandı. Yüzde 21.28 şirkette ortaklığı bulunan Osman Arıkan Nacar’ın ise yurtdışında olduğu belirtildi.

AKP BÜROKRATI

Fon dolandırıcılığında 20 milyar lira kazandığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar, AKP iktidarının önemli bürokratlarından...

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulunan Nacar, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

İKİ DEFA AKP’DEN ADAY OLDU

Nacar, bürokrat iken 2015 seçimlerinde aday oldu listeye alınmadı. Tekrar bürokrasiye döndüğünde Müsteşar Yardımcılığı koltuğuna oturdu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden istifa etti yine AKP’den adaylık başvurusu yaptı ancak yine aday olamadı.

Nacar’ın ağabeyi Halil Nacar, 2020 yılında Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Ağustos ayında Halil Nacar’ın görev süresi 3 yıl daha uzatıldı.

Diğer ağabey Cabir Nacar ise Adana’da inşaat alanında faaliyet yürüten şirketin sahibi.