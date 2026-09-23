Cumhuriyet Gazetesi Logo
YENİ Parti'den Mansur Yavaş'ın istifası üzerine ilk açıklama

YENİ Parti'den Mansur Yavaş'ın istifası üzerine ilk açıklama

23.09.2026 14:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YENİ Parti'den Mansur Yavaş'ın istifası üzerine ilk açıklama

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin "Sayın Mansur Yavaş bizim onur duyduğumuz belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mutlak butlan yönetimindeki CHP'den istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Emir, Meclis'te basın mensuplarının sorusu üzerine verdiği kısa yanıtta şöyle dedi:

"Sayın Mansur Yavaş, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir.  Ayrıca bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyarsa da kendisi yapacaktır.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi