TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı için Genel Kurulda düzenlenen törende YENİ Partililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ederek salondan ayrılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve milletvekillerinin salonu terk etmesine ilişkin konuştu.

TBMM'de düzenlenen resepsiyonda konuya ilişkin soruya Bahçeli şu yanıtı verdi:

"Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması siyaseten çok doğru olmadı. YENİ Parti'nin siyasete yenilikler getiren bir parti olması gerekir."

YENİ Parti'den Meclis'te 'Erdoğan' protestosu: Bahçeli'den ilk değerlendirme



"Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması siyaseten çok doğru olmadı"https://t.co/2JIodDzzd6 pic.twitter.com/gW2A28iaWw — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 1, 2026

"DİNLEMEYE HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK"

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başlayan açılış, Erdoğan'ın konuşmasıyla noktalandı. YENİ Parti Grubu, Erdoğan kürsüye çıkınca Meclis'i terk etti.

Salonu terk etmelerine ilişkin konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir adamı atayan birisinin, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok"