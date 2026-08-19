YENİ Parti'den Menderes açıklaması: İstifa eden 2 ismin biri CHP üyesi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi'nde 17 Ağustos Pazartesi günü yapılan Belediye Başkanvekili seçimini, AKP'li Meclis Üyesi Asuman Şen kazanmıştı.

Seçimi AKP’nin kazanması sonrası YENİ Parti ve CHP arasında ‘fire’ tartışması başlarken iki belediye meclis üyesi istifa etti. İstifalara ilişkin yazılı açıklama yapan YENİ Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, Şirzat Peker’in YENİ Parti değil CHP üyesi olduğunu ve CHP’den istifa ettiğini söyledi.

"UZLAŞI ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

Işık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunda, CHP Meclis Üyesi Sayın Şirzat Peker’in YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiği yönünde bazı yanlış ve eksik bilgilerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin içerisinde bulunan biri olarak bazı hususları açıkça ifade etmek istiyorum. Menderes Belediye Meclisi’nde seçim süreci öncesinde YENİ Parti çatısı altında bulunan 9 meclis üyemiz, CHP grubunda ise 6 meclis üyesi bulunmaktaydı.

YENİ Parti’nin Menderes Belediye Başkan Vekilliği adayı Sayın Barış Gürsoy, partimizin adayı olmakla birlikte, aynı zamanda bir uzlaşı adayı olarak ortaya çıkmıştır.

“ADAYIMIZA OY VERMESİYLE PARTİ ÜYELİĞİ ARASINDA BAĞ YOKTUR”

Bu süreçte CHP Meclis Üyesi Sayın Şirzat Peker, tarihi bir sorumluluk üstlenerek, kendi siyasi grubunun kararından farklı bir tutum sergilemiş ve YENİ Parti Belediye Başkan Vekili adayı Sayın Barış Gürsoy’a oy vermiştir. Daha da önemlisi, yapılan tüm turlarda YENİ Parti Meclis Üyelerimiz, kendi adayımız Sayın Barış Gürsoy’un arkasında durmuş ve oylarını kendisine vermiştir. Dolayısıyla Sayın Şirzat Peker’in YENİ Parti adayına oy vermiş olması ile YENİ Parti üyeliği arasında bir bağ kurulması doğru değildir. Sayın Peker, seçim sürecinde CHP Meclis Üyesi olarak görev yapmış ve siyasi iradesi doğrultusunda oy kullanmıştır.

Seçimin ardından ise YENİ Parti Meclis Üyesi Sayın Fisun Demir ile CHP Meclis Üyesi Sayın Şirzat Peker istifa etmiştir. Burada özellikle altını çizmek istediğim husus şudur: Sayın Şirzat Peker’in YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiği yönündeki ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi seçim sürecinde CHP Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır ve seçim sonrasında CHP Meclis Üyeliğinden istifa etmiştir. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi, kişi ve kurumların siyasi tutumlarının doğru aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Menderes’te yaşanan bu sürecin tüm yönleriyle, polemiklerden uzak ve gerçek bilgiler üzerinden değerlendirilmesini önemle rica ediyorum.”

KARAR DEFTERİNDE PEKER'İN İMZASI YOK

Öte yandan, seçim öncesinde YENİ Parti Menderes İlçe Başkanlığı’nda adayın belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının karar defterinde Şirzat Peker’in ismi ve imzasının yer almadığı ifade edildi.