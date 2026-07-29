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YENİ Parti'den Özgür Özel'in 'abdest' görüntülerine açıklama

YENİ Parti'den Özgür Özel'in 'abdest' görüntülerine açıklama

29.07.2026 21:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'den Özgür Özel'in 'abdest' görüntülerine açıklama

YENİ Parti'den Özgür Özel'in 'abdest' görüntülerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada görüntülerin 3 Temmuz'da ve cami cemaatinden bir yurttaş tarafından çekildiği duyuruldu.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Partiden yapılan açıklamada görüntülerin 3 Temmuz'da ve cami cemaatinden bir yurttaş tarafından çekildiği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır.

Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #Özgür Özel #abdest