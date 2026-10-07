YENİ Parti'den sansüre karşı AYM önünde eylem... Gökhan Günaydın'dan sert tepki: 'Medyayı yandaşlaştırma operasyonu!'

AKP iktidarı döneminde gitgide derinleşen, muhalif isimlerin sosyal medya hesaplarını "kapatmaya" kadar ulaşan "sansür dalgası" muhalefetin gündeminde...

YENİ PARTİ'DEN AYM ÖNÜNDE EYLEM

Tsunamiye dönüşen sansür dalgası, YENİ Parti MYK’de de gündeme geldi.

YENİ Parti’nin, “sansür yetkisi” olarak nitelendirdiği ve Siber Güvenlik Başkanlığına internet içeriklerine resen erişim engelleme yetkisi veren düzenlemeye karşı mücadeleyi büyüteceği öğrenildi.

Bu kapsamda, YENİ Partili isimler bugün AYM önünde bir araya geldi.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle yapılan başvurunun AYM’nin gündemine alınması için gerçekleştirilen eyleme, yurttaşlar ve STK’ler de davet edildi.

GÖKHAN GÜNAYDIN: MEDYAYI YANDAŞLAŞTIRMA OPERASYONU!

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde toplanan kalabalığa seslendi, "sansür dalgasına" tepki gösterdi.

"Düzene itirazım var dediği için, muhalif olduğu için engellenmeye, susturulmaya çalışılan binlerce, on binlerce yürek burada" diyen Günaydın, "Konvansiyonel medyaya uzunca bir süredir bir yandaşlaştırma operasyonu yapıldı" diye konuştu.

Günaydın şöyle devam etti:

"Evet, yürekli bir şekilde mücadelesini sürdüren yazılı ve görsel medyanın emekçileri hayatlarına ve çalışmaya devam ediyorlar. Temsilcileri de aramızda. Ancak sosyal medya giderek etkinlik kazandı. Birileri 'Twitter Mivıtır' diyerek aslında sosyal medyanın gücünün farkında olduklarını ve bunu engellemek istediklerini ifade etmişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada temsilcileri bulunan tüm muhalefet partilerinin ortak tutumlarına rağmen bir düzenleme geçirdiler temmuz ayında. Bu düzenleme, erişim engelleri ve içerik çıkartılması meselesinde bir bağımsız idari otorite olan Bilgi Teknolojileri Kurumu yetkiliyken onu Siber Güvenlik Kurumu'na aktardılar.

Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Bir sitenin engellenmesi, bir içeriğin çıkartılması kararını tek başına verebiliyor ve bunu muhataplarına tebliğ ettiği andan itibaren 4 saat içerisinde gereği yapılmak zorunda kalınıyor. Bunu bize hukukla da yutturmaya çalışıyorlar. Sonra bir şey daha söylüyorlar. Mahkeme teminatı var işte. Neymiş o? 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakimliği'ne gidecek, 48 saat içerisinde de Sulh Ceza Hakimlikleri karar verecek. Bunun gerçek bir tarafsız, bağımsız mahkeme teminatı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sulh Ceza Hakimliklerinin burada nasıl yapılandıklarını biliyoruz!"

"BURADAN AYM'YE SESLENİYORUZ..."

Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu işleri burada da sürdürüyorlar. Siber Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan gelen talepleri onaylama merciine dönüşmüş durumda. Binlerce, on binlerce hesap engellendi. Hesapları engellenen dostları burada aramızda görüyoruz. Evet, bu yasanın çıkartılmasına muhalefet ettik ama yasayı çıkartmanın, engellenmesi için yeterli gücümüz, yeterli sandalye sayımız yok.

Sonra bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Arkamızda Anayasa Mahkemesi var. Aşağı yukarı 14 yıldır bir yürütmeyi durdurma kararı vermiyor. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek anayasayı koruma ve hatta kendi varlığını muhafaza etme gücünü önemli ölçüde kaybediyor. Biz buradan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Öncelikle burayı, bu konuyu ele al, yürürlüğünün durdurulmasına karar ver ve gecikmeksizin de iptal et. Çünkü basın özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü yoksa geriye hiçbir şey kalmaz. Türkiye’yi sansürle susturamazsınız."

EYLEME ÇAĞRI YAPILMIŞTI: 'SANSÜRE DUR DE!'

AYM önündeki eyleme tüm yurttaşlar davet edilmişti.

YENİ Partili Zeliha Aksaz Şahbaz, X hesabından yaptığı paylaşımda eylemi duyurarak, "Özgürlüğüne sahip çık! sansüre dur de!" demiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gazetecilerin, akademisyenlerin, ekonomistlerin, sivil toplum temsilcilerinin, yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer erişime engelleniyor. Hukukun ve yargı denetimnin devre dışı bırakıldığı bu sansür düzenine karşı susmayacağız."