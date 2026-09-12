YENİ Parti'den Üsküdar'da 'Karar Milletindir' mitingi! Özgür Özel, yapılanları bir bir anlattı: 'Aslında daha fazlasını hedeflemişlerdi...'

Üsküdar’da seçilmiş Belediye Başkanı Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç, bugün Üsküdar Meydanı'nda YENİ Parti mitingi ile protesto edildi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla toplanan yurttaşlar iradelerine sahip çıkmak için Üsküdar Meydanı'nda toplandı. Eylemde Üsküdar'ın tutuklu Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın mektubu okundu.

Ardından da YENİ Parti lideri Özgür Özel parti otobüsünün üzerine çıkarak halka seslendi.

ÜSKÜDAR'DA İRADE GASPI...

Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine iptal edildi.

İstanbul Valiliği'nin belirlediği yeni seçim tarihi öncesinde CHP'li iki üye tutuklanırken dört üye de AKP'ye geçti. Bu gelişmelerin ardından yapılan seçimi ise Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı.

YENİ PARTİ'DEN ÜSKÜDAR'DA "KARAR MİLLETİNDİR" MİTİNGİ

Seçim sonrası açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'ye geçen üyelere yargı yoluyla baskı yapıldığını ifade etti.

Tartışmalar sürerken YENİ Parti, Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" mitingi düzenleme kararı aldı.

Buluşma için çağrı yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

YENİ Parti lideri Özgür Özel de, "Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" demişti.

19.40 | ÖZGÜR ÖZEL YURTTAŞLARA SESLENDİ

YENİ Parti lideri Özgür Özel, saat 19.40'ta parti otobüsünün üzerine çıkarak yurttaşlara hitap etti.

Özel, konuşmasına Grup Yorum'un "Açlığın Yürüyüşü Büyüyor" şarkısından dizelerle başladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Fırtına olanlara rüzgâr neylesin? Günü doğuranlara gece neylesin? Yüreği bir olanlar yürür zafere. Paylaştıkça çoğalan bu sevda bizim. Onur, namus, adalet; bu sevda bizim.’ Onur, namus, adalet, Üsküdar, bu sevda bizim. Aziz İstanbul’a, güzel İstanbul’a, canım Üsküdar’a merhaba. Milletin bizzat kurduğu YENİ Parti’nin ilk İstanbul mitingine, ilk İstanbul eylemine hoş geldiniz, onur verdiniz. Bu meydana ve Türkiye’nin dört bir yanından gönlü bu meydanda olanlara, öfkesi burada olanlara, inancı, azmi, kararlılığı burada olanlara selam olsun.

"ÜSKÜDAR'DAN TÜM DARBECİLERE MEYDAN OKUYORUZ"

* Bu meydan herhangi bir meydan değildir. Bu meydan tarihin doğru tarafında duranların meydandır. Bu meydan zulme direnenlerin, irade hırsızlığına karşı iradesini savunanların, seçtiklerinin arkasında duranların, iftiracılara inat arkadaşlarını, dostlarını satmayanların meydanıdır. Bu meydana güç verenlere, ses verenlere, nefes olanlara selam olsun. Bu meydandan, halktan, milletten değil de iktidardan ve yargısından meşruiyet arayanlara yazıklar olsun.

* Değerli Üsküdarlılar, değerli Üsküdar’ın güzel insanları, YENİ Parti olarak tüm darbelere karşıyız. Tüm darbelere karşı olduk, olmaya devam edeceğiz. Bana yapılınca ‘kötü’, başkasına yapılınca ‘iyi’ diyenlerden olmadık. Hiçbir darbenin arkasında durmadık. Hiç sevmediğimize de yapılsa sandığa saygıdan, millete saygıdan tüm darbelere karşı çıktık; çıkmaya devam edeceğiz. Bugün, 12 Eylül. Kanlı, faşist bir darbenin 46’ncı yılındayız. 12 Eylül’ü yapanlara da 15 Temmuz’u yapanlara da 19 Mart’ı yapanlara da 21 Mayıs’ı yapanlara da yazıklar olsun. Yöntem değişiyor, isim değişiyor, asker değişiyor ama asıl mesele hiç değişmiyor. Millet seçiyor, birileri milletin yerine karar vermeye, birileri milletin seçtiğine değil de kendi istediğine karar vermeye, birileri sandığa hükmetmeye, sandıkta verilen kararı çeşitli zorlarla değiştirmeye karar veriyor.

* Buradan, Üsküdar’dan bütün darbecilere meydan okuyoruz. Amasya Tamimi’nden beri, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Meclis’in duvarına nakş ettiği gibi ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.’ Milletin egemenliğini yok sayanlara, milletin rızasıyla alamadığı bir ilçeyi alabilmek için milletin seçtiği pırıl pırıl insanlara iftira atanlara, bir Cumhuriyet kadınını, Sinem Dedetaş’ı haksız yere tutuklayanlara, hepsine bugün buradan söyleyecek sözümüz var. Üsküdar’ın söyleyeceği söz var. Günü gelince bu milletin, bu darbecilerle görecek hesabı var.

"‘ERDOĞAN’IN İLÇESİ’ DENİLEN YERDE HELAL OYLA SEÇİMİ KAZANDIK"

* Değerli Üsküdarlılar bu güzel ilçenizi 35 yıl hiç kazanamadık. Ama hiçbir zaman sizi, Üsküdar’ı, Üsküdarlıları suçlamadık. Hiçbir zaman sandıkta kazanamadığımız bir belediyeyi baskıyla, tehditle, hileyle ele geçirmeye çalışmadık. Üsküdar’ın gönlüne girmek için sabırla çalıştık, doğruyu aradık, Sinem Dedetaş’ı aday gösterdik. Üsküdar, bu güzel Üsküdar karar verdi. Sinem Dedetaş’a 157 bin kişi oy verdi burada, 157 bin kişi. Sinem Dedetaş’ın aldığı oy aşağıda ellerde. Rakibi Hilmi Türkmen’e verilen oy 133 bin. 157 bin orada, 137 bin burada. Şimdi Sinem Dedetaş cezaevinde, seçimi kaybedenler belediyede başkanlık makamında. Yazıklar olsun.

* Millet istedi, biz ‘Erdoğan’ın ilçesi’ denilen, ‘Erdoğan’ın kalesi’ denilen, ‘Erdoğan için en önemli’ denilen yerde bir Cumhuriyet kadınıyla Üsküdar’ın tertemiz kararıyla ve helal oylarıyla bu seçimi kazandık. Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Bu mu senin demokratlığın, bu mu senin cesaretin, bu mu senin gücün? Yazıklar olsun. Ey Erdoğan, duyuyor musun? Üsküdar’ı duyuyor musun? Sandığı duymadın, meydanı duyuyor musun? Sana sesleniyor Üsküdar.

"SİNEM DEDETAŞ BAŞKANIMIZA İFTİRA ATILDI"

* Değerli Üsküdarlılar, şimdi aslında sizin bildiğiniz, bizim bildiğimiz her birimizin en derinden yaşadığı, tanık olduğu bu süreci dosta bir daha hatırlatmak, dost olmayanın utanacağını değilse de milletin gözü önünde teşhir olmasının önemine inanarak yaşananları bir kısa hatırlatmak isterim. Burada yaşanan milli irade hırsızlığını, bu belki de yılın en güzel günlerinden birinde Türkiye’nin, dünyanın en güzel şehirlerinden birinin, en güzel ilçelerinden birinde burada tarih önünde bir kez daha kayda geçirmek isterim.

* Valilik ve adliye koridorlarında yaşanan kumpas, dünya siyaset tarihinde ve dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir rezalettir. Önce sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş‘ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar. Gün gelecek devran değişecek. O gün AKP'nin il başkanlığını yapan valiler, kaymakamlar hesap verecek.

ÜSKÜDAR'DA YAPILANLARI BİR BİR ANLATTI

* Önce sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar. Ardından 5 Ağustos günü apar topar belediye başkan vekilliği seçimine giriştiler. Birinci tur tamam, ikinci tur tamam, üçüncü turda bir büyük ihaneti gördük. Bir büyük ihanetle o gün, belediye meclis üyesi olarak güya bizimle birlikte olan, bizim listelerimizden seçilmiş olan dört kişinin tavır değiştirdiğini gördük.

* Aslında daha fazlasını hedeflemişlerdi. Onun için o kumpası kurmuşlardı. O gün o oyun, o gün için tutmadı, yarıda kaldı ve gösterdiğimiz belediye başkan vekilimiz seçildi; partimizin oylarıyla son turda seçildi. Ancak kötülük durmadı. Ne yaptıklarını biliyorlardı, daha fazlasına hazırlandılar. Bitmiş bir oylamaya itiraz edip sonucu bu kadar net olan bir seçimde, bu kadar açık olan bir seçimde buldukları bir mahkemeye Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçimini iptal ettirdiler ve yeniden bir seçim kararı aldılar.

* Bu kez seçim 5 Eylül günü yapılacaktı. Ancak bu tasarlama bir yerlerde öyle hazırlanmıştı ki seçimin yapılmasından üç gün önce, önce üç belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Dört gün tutukluluk süresi var. O dakika seçimi iptal ettirip valinin yetkisinde en erken üç, en çok on gün varken üçüncü gün sabaha, gözaltındakiler oy kullanamayacağı bir saate ve güne apar topar seçimi koydular.

* Şimdi, o gün grubumuz meclise gitmeyerek çoğunluğu sağlatmayıp seçimi salı gününe bıraktığında, bu kez üç arkadaşımızdan ikisini tutuklayarak, sırf seçimde oy kullanamasınlar diye özgürlüklerinden alıp cezaevine koydular.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'E SERT SÖZLER

* Bak ne yapmışsın. İçeride belediye meclis üyeleri pazara kadar duracak diye, cumartesiye seçim koymuşsun. Yeni parti il başkanı Özgür Çelik partisinin hakkını hukukunu, Dedetaş'ın hakkını hukukunu, Üsküdar'ın hakkını hukukunu savunamasın diye, grubu bulunmayan parti belediye binasına giremez diye yazı yazmışsın.

* Sonra, biz buna karşı aslanlar gibi parti disiplini içinde, görev bilinci içinde duran üç arkadaşımıza grup kurdurmuşuz; başkan ve parti seçimlere girebilsin diye. O İstanbul Valisi yeni yazı yazmış 'hiçbir parti girmeyecek' diye. Bir de soruyor İstanbul Valisi 'ben ne yapmışım?'. Ne yapacaktın? AK Parti'nin ampul bayrağıyla İstanbul'da şehir turu mu atacaktın? Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!

* Seni devletin valisi diye o makamlarda oturtup da, o makamda oturup da hükümetin valisi olana, AK Parti'nin il başkanından çok AK Parti'ye çalışan valiye yazıklar olsun! Türkiye'deki, Türkiye'de görevini devlete sadakatle yapan kaymakamlara, valilere sözüm yok. Ama gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek. O gün AK Parti'nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek, hesap verecek!

* Tarihe utançla geçecek bir iş yaptılar ve ve dört transfer, iki tutuklamayla yaptırdıkları oylamada seçim kazandık diye övündüler. Şimdi Üsküdar'ın, Üsküdar'ın güzel insanlarının şahitliğinde şunu söylüyoruz: Birçok şey konuşuldu, bunların hepsini satır satır yazdık. Gittik adliyeye suç duyurusunda bulunduk.

* Buradan Üsküdar'ın AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş ama yalandan korkarım, haramdan korkarım diyen kim varsa ona söylüyorum tarih önünde. Ahmet Başpaydar, terör örgütü üyeliğinden ceza alan, 15 yıldır İngiltere'de olan oğlumu 'getirme sözü verdi Adalet Bakanlığı' diye 40 kişinin önünde, 40 kişinin önünde itirafta bulundu.

* Cumhuriyet Başsavcılığı, eğer adının başındaki Cumhuriyet adını hak edeceksen Ahmet Başpaydar'ı çağıracaksın, oğlunun durumuna bakacaksın, 40 kişinin şahitliğini dinleyeceksin, görevini öyle yapacaksın. Hüseyin Kazan, 'oğlum tutuklu, iyi halden yararlandırmıyorlar, hapisten çıkamıyor' derken 5 Ağustos'ta içeride, Eylül'e gelince dışarıda. Bunu da yazdık suç duyurusuna. Bunu da çağıracaksın, sonuna kadar araştıracaksın, bu milletin karşısına ondan sonra çıkacaksın.

"TARİHE UTANÇLA GEÇECEK BİR İŞ YAPTILAR"

* Tarihe utançla geçecek bir iş yaptılar. Dört transfer, iki tutuklamayla yaptırdıkları oylamada ‘Seçim kazandık’ diye övündüler. Şimdi Üsküdar’ın güzel insanlarının şahitliğinde şunu söylüyoruz. Birçok şey konuşuldu, bunların hepsini satır satır yazdık. Gittik, adliyeye suç duyurusunda bulunduk.

* Buradan Üsküdar’da AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş ama ‘Yalandan korkarım, haramdan korkarım’ diyen kim varsa ona söylüyorum tarih önünde. Ahmet Başbaydar, ‘Terör örgütü üyeliğinden ceza alan, 15 yıldır İngiltere’de olan oğlumu getirme sözü verdi Adalet Bakanlığı’ diye 40 kişinin önünde itirafta bulundu.

* Cumhuriyet Başsavcılığı, eğer adının başındaki ‘Cumhuriyet’ adını hak edeceksen Ahmet Başbaydar’ı çağıracaksın, oğlunun durumuna bakacaksın, 40 kişinin şahitliğini dinleyeceksin, görevini öyle yapacaksın. Hüseyin Kazan, ‘Oğlum tutuklu. iyi halden yararlandırmıyorlar, hapisten çıkamıyor’ derken 5 Ağustos’ta içeride, eylüle gelince dışarıda.

* Bunu da yazdık suç duyurusunda. Bunu da çağıracaksın, sonuna kadar araştıracaksın, bu milletin karşısına ondan sonra çıkacaksın. Ayhan Aydın… Ben kime ne anlatıyorum? Üsküdar her şeyi biliyor, her şeyi. Belediye meclis Üyesi Ayhan Aydın, arkadaşımızı arıyor, telefonda ağlayarak, ‘Savcı tutuklamayla tehdit etti. ‘Amine Cansu Çelik’i aldık, tutukladık. Seni de alır, koyarız’ dedi. Hasta, engelli çocuğum var, engelli eşim var. Ben ne yapayım?’ diyor. Ertesi sabah savcı çağırıp soruyor.

* ‘O gün kafam çok karışıktı, ne dediğini bilmiyorum’ diyor. Bunlar altyazıya ‘İddiaları kabul etmedi’ diye yazıyorlar. Tahsin Usta, ailesinin reddettiği Tahsin Usta. Hani herkesin bazına bakıyorsunuz ya. Birinci, ikinci, üçüncü derece yakınına bakıyorsunuz ya. Buradan oraya baz çıksa ‘Eşleşti’ diyorsunuz ya. Eşleştirin bakalım Tahsin Usta’yı kimlerle, nelerle. Haydi bakalım, haydi bakalım!

"SUÇ DUYURUSUNU SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

* Onur Bayav, çalıştığı iş yerinin sahibi iki gün önce savcılığa çağrılan, o gece bile kendisi savcılar tarafından aranan Onur Bayav, tutumunu değiştirdi, partisini, Üsküdar’ı, iradesini çok tartışılacak bir şekilde, hiç beklenmedik bir şekilde fesata uğrattı, Üsküdar’ın verdiği emaneti ihanet etti. Buradan yaptığımız suç duyurusunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ya bunlardan hesap sorulacak, ya gün gelecek millet yetkiyi verecek, bunlardan hesabı millet sorduracak. 5 Ağustos’ta kazandığımız seçimden sonra yedi belediye meclis üyemiz, ki bunlardan biri seçimi yönetecek olan meclis başkanvekilimizdi, ‘Avukatsız gel’ diyerek adliyeye çağrılmıştı.

* Savcı yargıdır, önüne iş gelirse yapar. Kazanılmış bir seçimden sonra yapılacak bir seçime doğru yedi belediye meclis üyesini savcılığa çağırıp konuşmak, onlara telkinde bulunmak, tehditte bulunmak tamamen yargı erkinin yürütmenin emrine ve Üsküdar Belediyesi’ndeki görevdeki kişilerin aleyhine siyasete alet edilmesidir. Bunun talimatını veren de aracılık eden de uygulayan da anayasal suç işlemiştir. Bunu yapanların bu dünyada da öbür dünyada da iki elimiz yakasındadır. And olsun.

“SİNEM DEDETAŞ’I SAYGIYLA SELAMLIYORUM”

* Buradan, bu güzel meydandan sizin oylarınızla seçilmiş olan Sinem Dedetaş’ı saygıyla selamlıyorum. Dört yaşındaki kızından koparılan, beynine pıhtı atan babası yoğun bakımda yatan, ama iradesini satmayan Amine Cansu Çelik’i saygıyla selamlıyorum. Vaktiyle AK Parti’nin kuruluşunda emeği olan, yayın organlarının kuruluşunda emeği olan ama hileyi, vesiseyi, haksızlığı, haramı görüp isyan eden ve tarihin doğru tarafında duran Ekrem Baki’yi saygıyla selamlıyorum. Ne teklifler ne tehditler…

* Bunlara boyun eğmeyen, aslan gibi duran, beni burada karşılarken kendilerinin her birinin gözünde cesareti gördüğüm belediye meclis üyelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Belediye meclis üyelerimiz tüm zorluklara rağmen tarihin doğru tarafında durmuş, kendilerini, ailelerini, partimizi utandırmamış, bizi Üsküdar’a mahcup etmemiş ve kendileri ayrı ayrı tarihe geçmişlerdir. Bugünler gelir, gider. Sel gider, kum kalır.

"BİZE SİNEMLER, EKREMLER YETER..."

* Ama Allah’a şükürler olsun ki bizim yanımızda ‘AK Parti’ye geçeceğime onurumla hapis yatarım’ diyen Sinem gibi yoldaşlarımız var. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet var. Anadolu yakasındayız, tanıdığıma ve tanıdığım güne şükrettiğim Onursal Adıgüzel kardeşim var, aslanlar gibi duran. Ve bir oyununuzu Sinem’e verirken bir oyunuzu ona verdiğiniz, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu var. Bizim yanımızda bu dostlarımız, bu kardeşlerimiz, bu evlatlarımız varken; onların yanlarında ise bir taksimat yaptık AK Parti ile artık.

* Bizim yanımızda bu kahraman, bu cesur, bu onurlu insanlar; onların yanında ise korkudan tir tir titreyen, Tuzla’daki ismine layık olamayan Eren Aliler var. Soy ismini hak etmeyen, taşıyamayan Çekmeköy’deki Orhan Çerkez var. Beykoz’un hiç özlemeyeceği, ilk seçimde def edeceği Beykoz’un iradesini satan, Beykoz’un seçimden sonra hiç özlemeyeceği Özlem var. Onların yanında yaşına - başına güvenip Şile’yi emanet ettiğimiz, partisini ve Şile’yi satan Sacit Terzi var. Bize Sinemler, bize Ekremler, Ekrem İmamoğluları, Ekrem Bakiler, Amine Cansu Çelikler yeter. Hainleri, satılmışları tepe tepe kullansınlar. Tepe tepe.

"ÜSKÜDAR SENİN DEĞİL, MİLLETİN KALESİDİR"

* Buradan, Üsküdar’dan madem ki ilçen ya, madem ki kalen ya. Ama sakın şunu unutma, sen istediğin kadar iradesine kapkaç yap, iradesini çalmaya çalış, Üsküdar o hesapları bozdu. Üsküdar bundan sonra ne senin, ne partinin kalesidir. Üsküdar milletin kalesidir. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Daha önce bunu yaptık bakın ne çıktı. Aydın’da topuklayan birisi AK Parti’ye katılmıştı. Bir gece mitinginde Erdoğan’a çağrıda bulundum aynı böyle. Duymadı. Hiç oralı olmadı. Ama geçen hafta gördünüz, Aydın’ın seçim anketi yayınlandı. Geçmişte rekor oylarla seçilen, sonra Aziz İhsan Aktaş kumpası tehdidi ile AK Parti’ye devşirilen, topuklayıp kaçan, milletin gözünden düşmüş, gönlünden düşmüş yerlerde sürünüyor.

"KENDİNE GÜVENEN KARŞIMIZA ÇIKSIN!"

* YENİ Parti Aydın’da tek başına yüzde 50. Muhalefet, Aydın’da yüzde 65. ‘Kararsızım, oy kullanmayacağım’ yüzde 17. Geriye kalan yüzde 18 topuklayan efenin cilvesi. Haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Burası Üsküdar. Ben Üsküdar’a, ben Sinem Başkan’a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinden adam satın alarak tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın!

19.35 | EKREM İMAMOĞLU'NUN DA MEKTUBU OKUNDU

Mitingde, seçilmiş İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da mektubu okundu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in okuduğu mektup şu şekilde:

"Kıymetli Üsküdarlılar, benim onurlu, yiğit, güzel yürekli hemşerilerim, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Üsküdar’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le buluşan tüm hemşerilerimi yürekten selamlıyorum. Millî iradenin muhafızı olmak onurumuza, haysiyetimize, şerefimize sahip çıkmak için Üsküdar'dasınız. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak için meydanlardasınız. Köprüye, otoyola, sandığa, 86 milyon yurttaşa ait olan her şeye sahip çıkmak için bir aradasınız. Halkçı ve icraatçı Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a ve millî iradeye sahip çıkmak için omuz omuzasınız. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye Başkanını, belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti’ye nasip oldu. Silivri zindanından bir avuç muhterise sesleniyorum. Türkiye'de seçimlerin bir anlamı kalmasın diye her türlü kötülüğü yaparak başarı elde edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Üsküdar sizin değildir, İstanbul sizin değildir, Türkiye sizin değildir. Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de milletindir. Millet kendinin olanı, günü geldiğinde elbette geri alacaktır. Sandık günü geldiğinde milletin vicdanı pusulalara mühürleri basacak, o gün geldiğinde haddini aşanlar, hukuku kendi siyasi emelleri için bir araç olarak kullananlar silinecek. Türkiye'de YENİ, yepyeni bir dönem başlayacak. Ve her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu/Silivri Zindanı."

19.30 | SİNEM DEDETAŞ'IN MEKTUBU OKUNDU

Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da cezaevinden gönderdiği mektupla meydandaki yurttaşlara seslendi.

Dedetaş’ın mektubu YENİ Parti Kurucu Üsküdar İl Başkanı tarafından kürsüden okundu.

Dedetaş, belediye yönetiminin el değiştirmesine ilişkin süreci eleştirerek, “Hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim ama ne mümkün! Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim ama ne mümkün! Millî iradeye saygı gösterilmiş olsa gurur duyardım ama ne mümkün!” ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmüne dikkat çeken Dedetaş, “Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır, almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar, halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor” dedi.

Dedetaş'ın mektubunun tamamı şöyle:

"Sevgili Üsküdarlılar, Sevgili Komşularım, 8 Eylül’de yenilenen Üsküdar Belediye Başkanlığı Vekilliği seçiminden bu yana bir şey yazamadım. Denedim ama yaşadıklarımız karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı. Hakkıyla alınmış bir seçim olsa; tebrik ederdim, ne mümkün? Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim; ne mümkün? Milli iradeye saygı gösterilmiş olsa; gurur duyardım, ne mümkün? Anayasamız açık: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır. Almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor. Buna karşı, tutuklanmak, evlatlarından, sevdiklerinden ayrı kalmak pahasına sizin iradenize sahip çıkanlar da oluyor, kendi menfaatlerini halkın iradesinden üstün görenler de. Hepsini sizler görüyor, değerlendiriyorsunuz. Kadim Üsküdar’ın geleceğine ve komşuluk hukukumuza yapılan bu müdahaleleri Üsküdarlılar, bizler hak etmiyoruz. Belediyeler birer devlet ve kamu kurumu ve idaresidir. Bu yönüyle bütün eylem ve işlemleri idari yargının denetimine tabidir. Aynı zamanda ilgili Bakanlıklar ve Sayıştay tarafından da bu işlemler denetlenir. Bunun haricinde suç teşkil eden ve ceza sorumluluğu gerektiren işlem ve eylemler nedeniyle de ceza sorumluluğunun şahsiliği prensibi doğrultusunda, o eylemin failleri hakkında adli yargı tarafından soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bütün bunlar demokratik bir hukuk devletinin gereği olarak ve hukukun öngördüğü meşru amaçlar ve usuller çerçevesinde yürütülmelidir. Peki, Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan süreç, hukuken meşru ve hukukun öngördüğü amaçlar ve usuller dahilinde midir? Yoksa siyasi hesapların gölgesinde midir? Sizler günlerdir döktüğünüz göz yaşları ve dayanışma duyguları, tepkileriyle bunun cevabını veriyorsunuz. İnsanlığın binlerce yıldır çok acı tecrübelerden sonra kendi eliyle, kararıyla, birikimiyle kurduğu ve toplumsal barışın ve huzurun sağlanması için her değerin üstünde tuttuğu şey: Hukuk düzenidir. Bu düzenin sarsılması, onca acı tecrübeden hiçbir ders alınmamışçasına o acıları geri çağırmaktır. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi, hepimizin hak ettiği mutlu ve huzurlu yurttaşlar olmanın temelidir. Adaletin karşısında hepimiz âciziz, bu çok net. O yüzden adaleti tesis edenler, herkese eşit davranmak, objektif bakabilmek ve öngörülebilir olmak zorundadır. Bu noktada ifade etmek isterim ki, tutuklamanın tedbir olması gerekirken bir cezalandırmaya dönüştüğü günleri yaşıyoruz. Daha fazla hak kaybına, vicdan yüküne ve kul hakkına girmeden, bu uygulamaların son bulması isteğimizdir. Sözlerime son verirken; değerli büyüklerim, kıymetli küçüklerim, canım kardeşlerim ve çok sevgili çocuklar. Üsküdar’da mutluluğu, kimseyi dışarıda bırakmadan, hep birlikte, bize oy veren ya da vermeyen komşularımızla birlikte inşa ettik. Birlikte başardık, birlikte korumalıyız. Hasretlik zor geliyor, yalan yok. Üzerine, yaşanan haksızlıklar ile günler iyice ağırlaştı. Bu kasveti dağıtmak için, dayanışma duygularınız, varlığınız, sesim olmanız paha biçilemez kıymette. Sağ olun, var olun, eksik olmayın… Geleceğimize, irademize ve Üsküdar’ın yarınlarına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hak galip gelecek, birlikteliğimiz kazanacak. Hepinizi özlemle selamlıyor, en içten sevgilerimle kucaklıyorum… Selametle.”

19.25 | ÜSKÜDAR'DA TEK SES: "YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Meydandaki yerlerini alan yurttaşlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

18.00 | YURTTAŞLAR ÜSKÜDAR'A AKIN ETTİ

Özel'in çağrısı üzerine yurttaşlar bugün akşam saatlerinden itibaren Üsküdar İskele Meydanı'na akın etti.

Yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları, YENİ Parti flamaları ve Ekrem İmamoğlu afişleri ile meydandaki yerlerini aldı.

Bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet askıda" sloganıyla mitinge katıldı.