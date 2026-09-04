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YENİ Parti'den yurttaşlara 'Üsküdar' çağrısı: Tarih ve saat verdiler

YENİ Parti'den yurttaşlara 'Üsküdar' çağrısı: Tarih ve saat verdiler

4.09.2026 00:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'den yurttaşlara 'Üsküdar' çağrısı: Tarih ve saat verdiler

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 Eylül'de yapılması planlanan başkanvekili seçimi öncesi yurttaşlara, Üsküdar'da eylem çağrısı yaptı. Çelik "Demokrasi tarihimizde bu kadar organize kötülüğe şahit olmadık, bu kadar ahlaksızlığa maruz kalmadık, siyasi etiğin bu kadar çiğnendiğini görmedik" diye yazdı.
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 Eylül'de yapılması planlanan başkanvekili seçimi öncesi yurttaşlara, Üsküdar'da eylem çağrısı yaptı.

Çelik sosyal medya hesabından şunları yazdı: 

"ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİNE DARBEYİ KABUL ETMİYORUZ!

Üsküdar’da üç meclis üyemiz şu an gözaltında.

Dört meclis üyemiz tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle transfer edildi. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan vekilimiz Murat Emir'in açıkladığı gibi; bu baskıların merkezi malum bürokratik kliktir. 

Bir siyasi parti bürokrasinin gücüyle, yargı eliyle Üsküdar halkının iradesine çökmeye çalışıyor.

Demokrasi tarihimizde bu kadar organize kötülüğe şahit olmadık, bu kadar ahlaksızlığa maruz kalmadık, siyasi etiğin bu kadar çiğnendiğini görmedik.

İlk günden bu yana tüm bu kötülüklere karşı tüm gücümüzle mücadele ettik, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Üsküdar halkına, demokrasiyi ve milli iradeyi savunan tüm vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. 

Yarın saat 20.00’da Üsküdar Belediyesi önünde buluşalım. 

Hakkımıza, irademize sahip çıkalım."

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