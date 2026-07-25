YENİ Parti dünya basınında: 'Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi'

Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, 90 milletvekiliyle YENİ Parti'yi kurması dünya basınında yer buldu.

İngiliz haber ajansu Reuters, "Kuşatma altındaki Türk muhalefeti yeni partiyle yeniden toparlanmaya çalışıyor" başlıklı haberinde, Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin, CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı İçişleri Bakanlığı'na YENİ Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptığını aktardı. Haberde, partinin resmen faaliyete geçtiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da doğrulandığı belirtilirken, 91 milletvekiliyle TBMM'nin ikinci büyük grubu haline geldiği vurgulandı.

Reuters analizinde, “Yeni Parti'nin CHP seçmeninin büyük bölümünü çekmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir meydan okuma oluşturması beklense de, muhalefetteki daha geniş çaplı bölünmenin, NATO üyesi ve bölgesel bir askeri güç olan Türkiye'de Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarını uzatma ihtimalini güçlendirebileceği değerlendiriliyor” ifadelerine yer verdi.

“ERDOĞAN'A MEYDAN OKUMAK İÇİN ‘YENİ PARTİ’Yİ KURDU”

ABD merkezli Associated Press ise haberi, "Görevden alınan Türk muhalefet lideri Erdoğan'a meydan okumak için ‘YENİ Parti’yi kurdu" başlığıyla servis etti. AP, Özel'in görevden alınmasını destekçilerinin "muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir hamle" olarak gördüğünü aktarırken, YENİ Parti'nin kurulmasının mahkeme kararına doğrudan bir yanıt niteliği taşıdığını yazdı.

Haberde, Özel'in destekçilerinin son iki yılda CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları muhalefete yönelik daha geniş kapsamlı bir baskının parçası olarak değerlendirdiği belirtilirken, hükümetin yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarına yer verildi. AP ayrıca 91 milletvekiliyle YENİ Parti'nin TBMM'de ana muhalefet konumunu üstlenmesinin beklendiğini aktardı.

“YENİ PARTİ, PARLAMENTO’DA İKİNCİ PARTİ OLDU”

Almanya merkezli Deutsche Welle de gelişmeyi "Görevden alınan Türk muhalefet lideri parlamentonun ikinci büyük partisini kurdu" başlığıyla duyurdu. DW, Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurduğunu ve yeni oluşumun otomatik olarak parlamentonun ikinci büyük grubu haline geldiğini yazdı.

DW, CHP'nin milletvekili sayısının 135'ten 44'e düştüğünü, DEM Parti'nin ise 56 milletvekiliyle CHP'nin önüne geçtiğini belirterek, Meclis aritmetiğindeki değişime dikkati çekti. Haberde ayrıca CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu hatırlatılırken, Özel'in ayrılık kararının parti içindeki bölünmeler ve yargı sürecinin ardından geldiği ifade edildi.