YENİ Parti duyurdu: 50 günde ne kadar bağış yapıldı?

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasında ne kadar bağış toplandığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız,

Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor.

YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 50 günde 158.202 bağışçımız, üyelerimizle birlikte toplam 561.631.100 TL bağış ve aidat desteği sağlamıştır.

Yeni bir siyaset istiyoruz diyerek Yeni Parti’yi millet kurmuş, adını millet koymuş, bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturmuştur.

Bu katkı, YENİ Parti'ye ve YENİ Kadroların Türkiye'yi değiştireceğine olan inancın ifadesi,

Hukukun kişiye göre uygulandığı, adaletin terazisinin şaştığı, AKP’nin kara düzenini değiştireceğimize duyulan güvenin göstergesidir.

YENİ Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların gür sesi olmaya devam edecek.

Bu büyük yürüyüşte bizimle yol yürüyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Birlikte başaracak,

Birlikte değiştirecek.

Birlikte kazanacak ve milletin iktidarını kuracağız.

Resmî bağış sayfamız aşağıdadır:

http://yeni-parti.org.tr/bagis"