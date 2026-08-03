YENİ Parti Eskişehir’de resmen kuruldu: Talat Yalaz'dan 'kale' vurgusu

YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, partisinin Eskişehir İl Örgütü'nün kuruluş dilekçesini Valiliğe teslim etti. Yalaz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, YENİ Parti’nin kurulmasıyla umutların yeniden yeşerdiğini söyledi.

“Sadece Türkiye demokrasisine değil, milyonların umuduna da geçtiğimiz aylarda ciddi bir saldırı söz konusu oldu" diyen Yalaz, bu süreçte birçok insanın umudunun zedelendiğine, umudunu kaybetme noktasına geldiğine, birçok yurttaşın ise Türkiye’deki demokrasinin geleceğine yönelik kaygı ve tereddütler yaşadığına şahit olduklarını ifade etti.

Yalaz, "Bugün gelinen aşamada bu umutsuzluk yerini yeni bir umuda, yeni bir iktidar aşkına ve iktidara yürüme motivasyonuna bırakmıştır. YENİ Partimiz kurulmuştur. Eskişehir’de de şu an itibarıyla Yeni Parti’yi kurmuş bulunuyoruz. Ülkemize, hemşerilerimize, Eskişehir’e ve tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“ESKİŞEHİR YENİ PARTİ’NİN KALESİ OLACAK”

Eskişehir’in YENİ Parti’nin kalesi olacağına inandığını söyleyen Yalaz, “Yönetim listemizle birlikte bugün itibarıyla 11 ilçemizin de kuruluş işlemleri tamamlanmak üzeredir. Eskişehir, tarihi boyunca hem Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’ye verdiği destekle hem de Cumhuriyet kurulduktan sonra ortaya koyduğu aydınlanmacı ve ilerici tutumuyla her zaman parmakla gösterilen bir il olmuştur. Çağdaşlığı, Atatürkçülüğü, Cumhuriyet’i ve cumhuriyetçiliği sonuna kadar benimsemiş olan bu çağdaş Anadolu kentinde YENİ Parti’nin bu kentin kalesi olacağını da net olarak hep birlikte göreceksiniz” diye konuştu.

Geçmişten gelen kırgınlıklara son verilmesini isteyen Yalaz, Atatürk’le ve Cumhuriyet’le derdi olmayan herkesi partisinin saflarında siyaset yapmaya, halkın iktidar yolundaki yürüyüşüne katkı sunmaya davet etti.

ÜÇ İLÇEDE KURULUŞ İŞLEMLERİ DAHA SONRA TAMAMLANACAK

Mihalgazi, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde kuruluş işlemlerinin daha sonra tamamlanacağını söyleyen Yalaz, şu bilgileri verdi:

“Kuruluş işlemleri açısından gerekli aşamayı tamamlayan ve yönetimini oluşturan ilçe başkanlarımızın atamalarını yapıyoruz. Diğer ilçelerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ancak genel merkezimizin talimatı doğrultusunda en azından ilçelerin üçte birinin kuruluşunun tamamlanması gerekiyordu. Bu anlamda Eskişehir’de büyük çoğunluğunu tamamlamış bulunuyoruz. Bu nedenle salı günü kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra sizlere ayrıntılı bilgi vereceğiz. Mihalgazi, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerimizdeki kuruluş işlemleri ise daha sonra tamamlanacak. Buna ilişkin süreç, resmi makamlara verilecek dilekçeyle birlikte 1-2 gün içinde netleşeceği için o süreci bekleyelim. Yönetim listemizi de 1-2 gün içerisinde sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacağız.

YENİ Parti’nin yeni bir umudu harmanlayacağını, bu umudu yeniden büyüteceğini ve yaşatacağını yönetim listemizle birlikte Eskişehir’e de duyurmuş olacağız. Kapsayıcı, mesleki hassasiyetleri gözeten ve geçmişteki siyasi birikimi Eskişehir’e yansıtacak bir listeyle karşınızda olacağız. Çeşitli meslek kuruluşlarını temsil eden, toplumsal ve sosyal mücadelede geçmişte önemli görevler üstlenmiş kişilerden oluşan, aynı zamanda yenilenmeyi ve değişimi de bünyesinde barındıran bir yönetim listesiyle karşınızda olacağız.”