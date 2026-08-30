YENİ Parti facia sonrası KKTC'ye heyet gönderiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, faciaya ilişkin heyet görevlendirdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz yer alıyor.

Heyet, KKTC’ye gitmek üzere yola çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. CTP Genel Başkanı Sayın Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldık. Partimizi temsilen bir heyeti de KKTC'ye gitmek üzere görevlendirdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm milletimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.