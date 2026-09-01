YENİ Parti, gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesini tamamlamayı hedefliyor

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin kongre süreçleri, devam eden üyelik kampanyası, belediyelerdeki durumlar ve güncel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, konuşmasına yaşamını yitiren yazarımız Şükran Soner’i anarak ve yakınları ile gazetemize başsağlığı dileyerek başladı. Ardından gündemleriyle ilgili konuşan Emre, partinin devam kongre süreciyle ilgili “Şu an 800 üzeri ilçede örgütlendik. Diğerlerini de hızlıca tamamlayacağız” dedi.

MEKKE ANLAŞMASI ELEŞTİRİSİ

Meclis’e gelmesi beklenen Mekke Anlaşması’na karşı tavırları sorulan Emre “Tehlikeli olduğunu görüyoruz. Mesela Pakistan’a saldırdığında biz Taliban’la mı savaşacağız? Neden böyle bir risk alalım? Büyük Ortadoğu projesinde bu iktidara verilen rol bu. Sonuçları itibariyle çok tehlikeli. Bu haliyle bunun sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’yi daha fazla tehlikelerle karşı karşıya getirebilir” yanıtını verdi.

‘BAŞKANLARA KAPIMIZ AÇIK’

Toplantı sonrası CHP’de kalan ve özellikle büyükşehirlerde olan belediye başkanlarının durumuyla ilgili bilgi veren parti kurmayları “Genel başkanımız bunu birçok kez açıkladı. Kimseye ‘Gelin’ baskımız yok. Tam aksine, başkanlarımızın üzerinde nasıl bir baskı olduğunu biliyoruz. ‘Ya AKP’ye katıl ya hapse atıl’ deniyor… Bazıları belediye meclislerinde sıkıntı yaşamaktan çekiniyor. Bir süre daha bekleyeceğini söyleyenler var. Yani biz kimseye bir baskı kurmuyoruz. Kalmak isteyen kalabilir, gelmek isteyen gelebilir. Orada genel başkanımızın dediği gibi kimseyi ağzından duymadıkça butlancı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘81 İL HAFTAYA TAMAMLANIR’

Bunun dışındaki parti örgütlenmesinde 81 ilin haftaya tamamlanacağını belirten kurmaylar, geriye doğuda 9 ilin kaldığını aktardı. Bu illerde hassas bir çalışma yapıldığını aktaran kurmaylar “Çok fazla başvuru var. Hepsini inceliyoruz. CHP’de butlan kararı sonrası 74 il başkanı bize destek vermişti. Doğudaki bazı iller butlanda kalmıştı. Bunun da hassas süreçte etkisi var.

Daha birçok neden de var. Ama gelecek hafta tüm illerde örgütlenmemizi tamamlamış oluruz” dedi.

İL GEZİLERİ SÜRECEK

YENİ Parti lideri Özgür Özel’in il gezilerinin devam edeceği de aktarıldı. Bu kapsamda Özel perşembe günü Manisa'da, cuma günü Tekirdağ’da, cumartesi günü Edirne ve Kırklareli’nde olacak.