YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün'den 'Menderes Belediyesi' açıklaması: 'Bazıları için mesele YENİ Parti’nin kazanmasını engellemek'

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimlerini AKP'nin adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tüzün, "YENİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de iktidar blokunun karşısındayız. Ancak görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir" dedi.

Tüzün'ün açıklaması şöyle:

"Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti ve MHP, CHP’nin adayını destekledi. Menderes’te ise CHP, YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldı. Bu tercih sadece bir oylamanın sonucu değil, aynı zamanda siyasetin hangi ilkeler üzerine kurulduğunun da göstergesidir. YENİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de iktidar blokunun karşısındayız. Ancak görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir."

OYLAR BÖLÜNDÜ, BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

Menderes Belediye Başkanvekilliği seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 12 oy, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Seçimin ikinci turu oylamasında ise 25 oy geçerli sayıldı. CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy 9 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 10 oy, bağımsız aday Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

Üçüncü tur oylamasında ise Cumhur İttifakı'nun adayı Asuman Şen 13, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Bunun üzerine oylamada 4'üncü tura geçildi. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy, YENİ Parti'nin Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte 31 üyenin bulunduğu Menderes Belediye Meclisi'nde, belediyeye yapılan operasyon sonrası 3 CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı. Mevcut durumda Menderes Belediye Meclisi'nde 9 YENİ Partili, 6 CHP'li üye bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın ise 1’i MHP’li 10’u AKP’li olmak üzere 11 üyesi bulunuyor.