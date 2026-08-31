YENİ Parti, genel merkezini Parti Meclisi toplantısı ile açtı: ‘İktidarı müjdelemek için burada olacağız'

YENİ Parti, genel merkezinin açılışını resmen gerçekleştirdi.

Dört katlı genel merkezin girişine Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve YENİ Parti lideri Özgür Özel’in fotoğrafları ile Türk bayrağı asıldı.

Partinin genel başkan yardımcıları erken saatlerde genel merkeze “Hayırlı olsun” demek için gelen partilileri ağırladı. Kurmaylar kimi partililerle kapı girişinde ayaküstü sohbet etti, kimini odasında ağırladı.

İlk gün olması sebebiyle katlarda hâlâ odalara yerleşme sürecinin devam ettiği görüldü. Basın toplantısı salonu ve bazı odalarda da öğle saatlerinde devam eden temizlik çalışmaları vardı. Parti kurmayları, bu sırada kendini ziyaret eden gazetecileri yeni odalarında ağırladı. Genel merkezin bazı katlarında taşınmadan kalan kutular olduğu da görüldü.

‘YENİ BİR EV KURAR GİBİYİZ’

Henüz yerleşme sürecinde olduklarını söyleyen kurmaylar, “Daha çay bardaklarını bile yerleştirmedik. Öncekine göre küçük bir genel merkezimiz var ama önemli olan bir yerimiz olması. Yeni bir ev kurar gibi genel merkezimizi kuruyoruz. Herkes bir işim ucundan tutuyor” dedi.

Giriş katı basın toplantı salonuna ve gazetecilere ayrılan genel merkezin ilk katında örgütlenmeyle ilgili bölüm yer alıyor. Burada kadın kolları ve gençlik kolları için odalar da bulunuyor. Bir üst katta ise parti kurmaylarının odaları yer alıyor. Üçüncü katta YENİ Parti lideri Özel’in odası, dördüncü katta da hem danışmanların odaları bulunuyor hem de üyelik işlemleriyle ilgili birimler yer alıyor. Partinin halkla ilişkiler, mali işlemler ve hukuk birimleri gibi teknik birimleri de burada bulunuyor.

‘ODAĞIMIZ KONGRE HAZIRLIKLARI’

Genel merkezin kullanıma açılmasının ilk gününde Özel başkanlığında Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Gündemlerinin YENİ Parti’nin devam eden kuruluş ve kongre süreci olduğunu belirter kurmaylar “Şu an odağımız kongrelerde. İlk defa üyelerin oy kullandığı bir kongre süreci yaşayacağız. Bunun heyecanını hissediyoruz. Genel başkan yardımcıları da sürecin iyi işlemesi için ilçe kongrelerine gidecekler, illerde olacaklar. O yüzden hareketli bir eylül ayı olacak. Genel başkanımız da bazı kongrelere katılmak istiyor. Bunun dışında kendi il ziyaretlerine ve mitinglerine de devam edecek” dedi.

‘CHP’DEN BEKLENTİMİZ YOK’

Partinin yerleşme ve kongre süreçleri sırasında bugün başlayacak yeni adli yılda CHP’nin kurultay davasıyla ilgili bir beklentileri olup olmadığına ilişkin de konuşan kurmaylar “Artık kimsenin bir beklentisi kaldığını zannetmiyoruz. Zaten ufacık bir beklentisi kalanın da CHP’de kalmaması için ihraçlar yapıldı. Yani adli tatilden önce ihraçlarla ön alındı. Ama zaten çok bir beklentimiz yoktu. Artık CHP konusunda yorum yapmak istemiyoruz. Oraya başka bir parti olarak bakıyoruz. Sokakta da CHP’den bir beklenti yok. İnsanlar umudunu bize bağlıyor, sorunlarının çözümünü bizden bekliyor” yorumunu yaptı.

‘BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ’

YENİ Parti lideri Özel, genel merkeze girerken gazetecilere yaptığı açıklamada yeni bir başlangıcın heyecanını yaşadığını söyledi.

“Ben de binaya çalışmak için ilk kez geliyorum” diyen Özel “Türkiye çok önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor. Bize güvenenlerin, bize gönülden destek verenlerin beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız. O sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeri giriyoruz. Ümit ediyorum seçim akşamı YENİ Parti iktidarını müjdelemek için burada olacağız” ifadelerini kullandı.