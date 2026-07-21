‘Yeni Parti’ için düğmeye basıldı, resmen ilan edildi: İşte Özgür Özel’in yanında olan isimler!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in veda konuşması yaptığı son grup toplantısında, 85 milletvekilinin konuşmayı izlediği öğrenildi.

Söz konusu isimlerin Özgür Özel ile birlikte, yeni partinin kurucuları arasında yer alacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Özel’in son CHP grup toplantısındaki son konuşmasını 85 milletvekili dinlemeye geldi. Yeni partinin kurulması için imza veren milletvekili sayısı da 90’ın üzerine çıktı. İmza için 10’un üzerinde milletvekilinin de mazeret bildirdiği öğrenildi. Mazeret bildirenlerin imza vermesiyle yeni partiye katılan milletvekili sayısının 100’ü geçmesi bekleniyor.

Meclis’te AKP’nin 277, CHP’nin 135, DEM Parti’nin 56, MHP’nin 46, İYİ Parti’nin ise 29 milletvekili bulunuyor.

Yeni partinin kurulmasıyla birlikte, CHP’nin ana muhalefeti ‘Yeni Parti’ye devretmesi öngörülüyor.

İşte o liste:

1. Mahmut Tanal

2. Yunus Emre

3. Hasan Öztürk

4. Umut Akdoğan

5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6. Aliye Coşar

7. Murat Bakan

8. Sezgin Tanrıkulu

9. Seyit Torun

10. Suat Özçağdaş

11. Gökçe Gökçen

12. Yüksel Taşkın

13. Bülent Tezcan

14. Gizem Özcan

15. Ayça Taşkent

16. Uğur Bayraktutan

17. Süleyman Bülbül

18. Özgür Karabat

19. Talih Özcan

20. Elvan Işık Gezmiş

21. Deniz Yücel

22. Murat Çam

23. Şeref Arpacı

24. Sibel Suiçmez

25. Ümit Özlale

26. Asu Kaya

27. Burhanettin Bulut

28. Kayıhan Pala

29. Eylem Ertuğrul

30. İbrahim Arslan

31. Tahsin Ocaklı

32. Özgür Ceylan

33. Özgür Erdem İncesu

34. Gökan Zeybek

35. İsmail Atakan Ünver

36. Ayhan Barut

37. Hikmet Yalım Halıcı

38. Aylin Yaman

39. Veli Ağbaba

40. Ensar Aytekin

41. Ulaş Karasu

42. Melih Meriç

43. Seda Kaya Ösen

44. Aliye Timisi Ersever

45. Süreya Öneş Derici

46. Mustafa Erdem

47. Orhan Sümer

48. İsmet Güneşhan

49. Cavit Arı

50. Ali Gökçek

51. Bekir Başevirgen

52. Fahri Özkan

53. Talat Dinçer

54. Mehmet Tahtasız

55. Servet Mullaoğlu

56. Namık Tan

57. Ali Mahir Başarır

58. Gökhan Günaydın

59. Murat Emir

60. Özgür Özel

61. Mühip Kanko

62. Serkan Sarı

63. İzzet Akbulut

64. Yaşar Tüzün

65. Deniz Yavuzyılmaz

66. Turan Taşkın Özer

67. Tekin Bingöl

68. Aşkın Genç

69. Harun Özgür yıldızlı

70. Metin İlhan

71. Aykut Kaya

72. Ednan Arslan

73. Evrim Karakoz

74. Salih Uzun

75. Cemal Enginyurt

76. Gamze Taşçıer

77. Evrim Rızvanoğlu

78. Mustafa Sarıgül

79. Zeynel Emre

80. Nail Çiler

81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi

83. Barış Karadeniz

84. Cumhur Uzun

85. Fethi Açıkel