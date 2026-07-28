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YENİ Parti ilk YDK toplantısını yaptı

YENİ Parti ilk YDK toplantısını yaptı

28.07.2026 16:40:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti ilk YDK toplantısını yaptı

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kurulun başkanlığına Bülent Yücetürk, başkanvekilliğine Gülsemin Kaya, sekreterliğine ise Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.
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YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) ilk toplantısı Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yapıldı.

Toplantıda YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkanvekilliğine Gülsemin Kaya, Kurul Sekreterliğine ise Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.

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AÇILIŞI GENEL BAŞKAN ÖZEL YAPTI

YENİ Parti’nin geçtiğimiz cuma günü belirlenen YDK’si, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının açılışını YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel yaptı.

Toplantıda YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkanvekilliğine Gülsemin Kaya, Kurul Sekreterliğine ise Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.

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