YENİ Parti internetten üyelikleri açtı, İmamoğlu ilk üye olanlar arasında yer aldı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin internet üzerinden üye kabulüne başladığını duyurdu. Özel “YENİ Parti’yi millet kurdu, adını millet koydu, bütçesini millet oluşturdu. Şimdi partimizin kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyoruz. Üyelik sistemimiz açılmıştır. Herkesi YENİ Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz. YENİ Parti’de ilçe başkanını da il başkanını da genel başkanı da üyelerimiz seçecek. Gelin, söz ve karar sahibi olun” dedi.

İMAMOĞLU İLK KATILANLARDAN OLDU

Özel’in bu paylaşımından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Partinin paylaştığı “https://uyelik.yeni-parti.org.tr” adresinden isteyen yurttaşlar YENİ Parti’ye üye olabiliyor.

HEDEF KASIMDA TÜM SÜREÇLERİ TAMAMLAMAK

Üyelik için henüz kampanya sürecinin başlamadığını belirten YENİ Parti kurmayları “Şu an için sadece üyeliklerin internet ortamından da yapılabileceğini duyurduk. Sistem iyi çalışıyor. İlk saatlerde yoğunluktan Yargıtay’ın üyelik kabullerinde gecikmeler oldu ama sonra o da hızla açıldı. Şimdiden binlerce kişi başvuru yaptı. Hatta yapanlardan hemen aidatını yatıran da oldu. Hızla bir halk hareketinin örgütlenmesini yaşıyoruz” dedi. İlerleyen günlerde üyelik sürecinin bir kampanyaya dönüşeceğini aktaran kurmaylar “Şu an önceliğimiz örgütlenmemizi tamamlamak ve kongre takvimimizi ayarlamak. Ağustos sonuna doğru, eylül başında ilçe kongrelerini yapmak istiyoruz. Genel merkezimizi 30 Ağustos’ta açmak istiyoruz. Ondan sonra miting ve saha çalışmalarını da planlayacağız” diye konuştu. Parti kurmayları, kasım ayında da kurultaylarını yaparak tüm kuruluş sürecini resmen tamamlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

ÖZEL, PAZAR GÜNÜ HACIBEKTAŞ’TA

YENİ Parti lideri Özgür Özel, pazar günü Hacı Bektaş Veli’yi Anma etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de olacak. Özel’in burada yurttaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.